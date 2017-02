Det startede dramatisk med et selvmordsforsøg, men måden denne hændelse blev håndteret på, vidner om god ledelse og omsorg for såvel beboere som ansatte.

For nylig lavede jeg et indlæg om et bosted, hvor ledelsen var usynlig. Hvor alt sejlede, hvor ledelsen var usynlig, hvor folk sagde op eller gik ned med stress. Men i dag har jeg hørt fra en, der havde sin første arbejdsdag på et andet bosted. Og det gav mig troen på, at der også findes steder, hvor der er styr på tingene, og hvor lederen drager omsorg for beboerne og de ansatte. Historien er barsk. En beboer havde – efter en ellers god dag – gjort et selvmordsforsøg. Det lykkedes for de ansatte, der har fået kurser i førstehjælp, at få hendes hjerte til at slå igen, inden hun blev kørt på Rigshospitalet.

Efter den dramatiske begivenhed, orienterede lederen de pårørende og samlede de ansatte. Hun bad dem fortælle, hvordan de havde oplevet hændelsen, og hvad de følte. Derefter samlede hun alle beboerne for at orientere om hvad der var sket – i grove træk uden udpensling. Ekstra personale blev tilkaldt, så der kunne være nogle for beboerne at tale med om den tragiske hændelse. Nogle ansatte forlængede deres vagt, og der blev hentet pizzaer.

Det kaldes psykologisk krisehjælp. Det er en leder, der fortjener titlen.

Min kontakt på stedet vil foreslå, at emnet selvmord tages op. Ud fra tankegangen, at personer med selvmordstanker bør kommunikere dette ud. De skal skal ikke gå og ruge over den slags for sig selv. Og nu er lejligheden der. Udfra det, jeg har hørt, vil lederen straks være med på ideen om et fællesmøde om selvmord. Måske har hun allerede et planlagt.

Dejligt at høre om et sted, hvor der i den grad er styr på tingene 🙂

Behøver jeg at nævne, at der var en blomsterbuket til min kontakt – en fin gestus ved nyansættelser. Eller at de ansatte fik at vide, at de bare skulle ringe til ledelsen, hvis de fik behov for at snakke? Eller at ledelsen allerede ved min kontaktpersons ansættelsessamtale blev begejstrede over at høre, at hun kan undervise i mindfulness. “Det skal du da gøre her”, var meldingen.

Er der da slet ikke noget, lederen burde have gjort anderledes? Burde hun for længst have sørget for, at der var sikkerhedsvinduer? Måske, men spørgsmålet er, om hun kan det. Det er jo private boliger, og det koster at skifte vinduer. Men det bør være en selvfølge ved nybyggeri, at der tages den slags forholdsregler. Det er ingen hemmelighed, at psykisk syge tegner sig for en stor del af de selvmords (- forsøg), der finder sted. For bipolares vedkommende er det en ud af 15 der tager sit eget liv.