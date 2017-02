Reaktionenerne på tandplejer Merete Valentinus´ indlæg “Psykiatribrugere kan få tilskud til tandbehandling” (ligger under artikler) er stærkt kritiske. På Outsiderens Facebookside (https://www.facebook.com/Outsideren.dk/?fref=ts) er der indløbet rigtigt mange svar.

Én skriver, at “hele præmissen for Merete Valentinus´ indlæg falder til jorden, fordi det kun er førtidspensionister på den gamle ordning (før 2003), der kan få tilskud”. En anden siger: “Det var dog en latterlig måde at prøve at forbedre virkeligheden på. Der er ikke særregler for psykisksyge angående tandlæge, og medicinen HAR påvirkning på tænder og tandkød”. Hertil svarer én: “Ja, man kan så konkludere, at hun ikke er ajour med reglerne”.

Flere siger, at det ikke kun er ved polyfarmaci (når man får flere præparater på en gang), at man får bivirkningen mundtørhed. Én siger: “Såvel antidepressiva, som antipsykotika og anxiolytika kan give mundtørhed, selv om man kun får ét præparat, og ikke anden medicin. Det kan man få oplyst ved blot at slå op på medicin.dk.

En datter af en tandlæge fortæller, at hun altid har været omhyggelig med tandplejen, men at der pludselig kom masser af huller, da hun begyndte på psykofarmaka. Der kom ikke flere huller efter, at hun kom ud af medicinen. Hun siger: “Min tandlæge, som har fulgt mig de sidste 10 år, siger, at det er så åbenlyst psykofarmakaen, der har forvoldt disse problemer. Eftersom jeg hverken har tandkødsbetændelse, plak eller andet halløj. SÅ jeg tillader mig en smule fornærmet at bede dig pakke al din lærdom væk og prøve på egen krop at æde en masse lorte- psykopharmaka i en længere periode. Så skal du se løjer!”

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der op og ned i denne sag. Det føler jeg mig ikke kompetent nok til. Men jeg opfordrer Merete Valentinus til at læse de mange svar på Facebooksiden og til at komme med et svar, som måske kan bringe os nærmere “sandheden” – som sikkert ligger et sted midt i mellem, Det plejer den jo …