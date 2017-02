Er lige vågnet. Ligger i min seng og alt er frisk i min hukommelse. Jeg gjorde det sgu, vi gjorde det sgu.

For 9 timer siden lage jeg mig i sengen, i den største glædesrus jeg har opleve længe. Følelsen af at betyde noget, at have gjort noget fantastisk og samtidige have opnået mit første mål på min recovery vej. Det var de følelser jeg lagde mig til at sove med og de er stadig til stede her til morgen. Nu sidder I nok og tænker, jamen hvad er det så du har gjort? Jeg har fortalt min historie – min psykiatriske historie – min medicinske historie – blottet mit liv for fremmede – en hudløs ærlig fortælling om min sygdom. ‘og hva så vil nogen af Jer tænke’ Men for mig er det SÅ vigtigt at komme ud med. Det er en del af min healing, det er mit mål at jeg vil hjælpe andre. Andre som er i samme situation som jeg var, og tildels stadig er i. For det forsvinder jo ikke bare ligesom en influenza. Det er noget jeg skal leve med resten af mit liv. Min sygdom er på godt og ondt en del af mig og mit liv nu. Den går ikke væk, men jeg ved hvordan jeg skal takle det nu. Jeg har nemlig åbnet op, jeg har fortalt og beskrevet så godt jeg kan, og ved I hvad? Jeg er her endnu:)

Vi døde ikke. Når jeg siger vi, så er det fordi vi var to. Pia og jeg mødte hinanden for 7 måneder siden, og ret hurtigt blev vi enige om at vi måtte fortælle vores historier. Det er så vigtigt for os begge at der bliver skabt mere fokus, at vi begynder at tale sammen igen, at tabuet omkring psykiske sygdomme og lidelser ikke blir pakket ned og forsøgt reddet med medicin. Selvfølgelig skal det behandles og hjælpes, men det skal være på den rigtige måde. Ikke alt kan kureres med en pille. Vi ønsker at skabe fokus på mange af de små problematikker der er. Vi skal tale med hinanden igen. Det er alt for nemt at vi sidder der hjemme bag skærmen og google os frem til en samtale. Vi skal spørger hinanden om hvordan det går. Ingen forventer jo det perfekte svar. Alle har jo noget at kæmpe med, det er jeg ret sikker på at ingen kan sige sig fri fra. Det er det nemmeste i hele verden at fortælle at man lå med influenza hele sidste uge. Det kan andre forholde sig til, det ved de hvad er. Men kommer man og fortæller at man har været handlingslammet i 3 uger pga angst. Angst for dø, angst for at gå på gaden, for at tale med andre mennesker……Så reagere folk helt anderledes og får en pludselig opstået berøringsangst. Vi skubber det væk og forholder os ikke til, for vi kan ikke forholde os til det. Alle har jo på et eller andet tidspunkt haft influenza, men ikke alle har haft en depression, eller angst eller stress, eller en anden psykisk lidelse. Så hvordan skal skal vi overhoved kunne forholde os til det vi får af vide?

Det kan vi ikke…. Det skal og er en af vores mål. At få skabt mere fokus. Det er okay at være syg, det er okay at spørger om hjælp, man dør ikke af det. Folk ser ikke anderledes på dig fordi du spørger om hjælp, eller fordi du fortælle at du lige nu ikke har det så godt…. Det er okay. Hvis jeg bare kan hjælpe 1 person på min vej, så er mit mål nået. Jeg kan ikke redde hele verden, eller hele Danmark for den sags skyld. Men kan jeg bare hjælpe 1, så har mine oplevelser ikke været et spild af tid. Så kan jeg bruge mine erfaringer og mit forløb til at hjælpe bare 1, så er min lykke gjort.

Vi skal ud og tale meget mere om alt det her. Vi skal ud og skabe fokus. Der er så mange der ude der har brug for den rette hjælp, og vi skal kunne rumme det, vores samfund skal kunne rumme det, Danmark skal kunne rumme det. Her skal være plads til fejl og mangler, og så skal der være plads, tid og mulighed for at rette op. Tid til at hjælpe, tid til at lytte…….

Jeg slutter ikke her. Et fordrag, en fortælling er slet ikke nok. Nu har jeg fået blod på tanden og nu går vi all-in.

Jeg ligger her stadig, i sengen. Jeg bobler af glæde over alt det der er sket i mit liv de sidste 72 dage. Det er 72 dage uden medicin, 72 dage hvor jeg har kunne føle, fortælle og virkelig kunne mærke livet igen. Nu er jeg her, jeg er ikke flov, jeg skammer mig ikke, det er jo bare MIG. Mig med Emotionel personlighedsforstyrelse. Mig med en stress-depression. Mig der har ligget en uge i Roskilde og erkendt over for mig selv at mit liv ikke var klar til at slutte. Hudløs ærlig og åben – og det er FANTASTISK.

Roserne over aftens foredrag ville ingen ende tage og alle virkede yderst taknemlig for at vi fortalte vores historie – Derfor ved jeg at det var det rigtige vi gjorde – og vi gør det igen.