Jeg har desværre ikke været så god til at komme med updates på Projekt Periokon de sidste par måneder. Det skyldes dels, at livet har skulle leves og dels, at der ikke er sket forfærdeligt meget nyt lige på Perikonfronten – men til gengæld overvældende meget nyt, på så mange andre fronter. Men her er jeg og denne update bliver umiddelbart den sidste, hvad angår Perikon. Jeg vil skrive lidt om hvordan den sidste tid på perikon forløb, hvordan det er gået, efter jeg er stoppet med Perikon (hvilket jeg er, selv om det var min mening at køre indtil marts) og mine overordnede erfaringer med hele projektet. Men før vi kommer så langt, vil jeg som altid lige smide links, til de tidligere blogs omhandlende samme emne, så man kan få historien fra en ende af!

Nu hvor det er klaret, vil jeg også komme med min sædvanlige disclaimer:

Bare fordi Perikon er naturmedicin og ikke som udgangspunkt har de samme bivirkninger, som traditionel psykofarmaka, betyder det ikke, at det ingen bivirkninger har. Det kan have indflydelse på forskellige former for medicin såsom P-piller, medicin mod kræft, HIV/AIDS, blodtryksmedicin, anden psykofarmaka og lignende. Så hvis du tager anden medicin og gerne vil prøve Perikon, så rådfør dig med din læge eller andre, der har med din sundhed og medicinering at gøre. Som udgangspunkt skader det dog aldrig at rådføre sig med disse, uanset om du er på anden medicin eller ej. Perikon er veldokumenteret som effektivt naturlægemiddel mod træthed, tristhed, milde til moderate depressioner og lignende tilstande, men det betyder ikke, at det er den rigtige løsning for dig. Dette projekt har været en succes for mig, men mærk efter i din egen krop og vær ærlig overfor dig selv, hvis du føler, du har brug for noget andet – fx traditionel psykofarmaka, indlæggelse eller noget helt tredje! Ligesådan bør du selvfølgelig altid stoppe med Perikon, hvis du på nogen måde får det dårligt af at tage det. Så skulle det vist også være på plads! 🙂

Da jeg sidst skrev en update, havde jeg været på Perikon i cirka 8 uger. Det var min plan at fortsætte med dette, indtil omkring marts, når lyset og de gode tider med dejlig D-vitaminrige solstråler igen var vendt tilbage. Jeg stoppede dog imidlertid omkring starten af januar, efter at have været på Perikon i cirka 13-14 uger. Det var ikke fordi, der var noget, der ikke var, som det skulle være. Men som det ses af min altid fantastiske graf, nåede mit humør et punkt, hvor det ganske vist var meget fint alt sammen, men der var ikke længere nogen yderligere stigning, som der hidtil løbende havde været. Faktisk lå det ret stabilt og hyggede rundt det samme sted og det tog jeg som et tegn på, at Perikon havde udført sine mirakler og ikke længere kunne bidrage med yderligere forbedring af situationen. For efterværende ville det altså kun kunne fastholde situationen på samme niveau. Det er jo også dejligt nok, især når man er så heldig, som jeg var, at niveauet lå helt oppe i toppen. Men fordi det var et eksperiment, fordi jeg er nysgerrig og fordi jeg ikke tror på at tage medicin – hverken naturlig eller kemisk fremstillet – længere end højst nødvendigt, syntes jeg også det indikerede et fantastisk oplagt tidspunkt, at prøve at smide støttehjulene og se hvordan det ville gå på egen hånd. Vi var lige nået over på den anden side af årets mørkeste dag og jeg havde klaret perioder med stres, angstfulde situationer og depressive øjeblikke til UG i den sidste tid, så jeg turde godt at prøve at klare det selv igen! Derudover har jeg også sideløbende behandlet en moderat D-vitaminmangel, som nu er ved at være afhjulpet og jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, hvordan jeg ville klare mig humør- og energimæssigt, nu hvor mine vitaminniveauer igen var i orden. For D-vitamin har jo som bekendt indvirkning på energistofskiftet og dermed humøret og en mangel vil derfor sagtens kunne resultere i mildere depressioner – især i vinterhalvåret. Derfor syntes jeg ligeledes det var på tide at se, hvordan min krop ville håndtere det hele, nu den igen var fuld af D-vitamin – og for at gøre det, kunne jeg ikke længere forlade mig på Perikon!

Det har overhovedet ikke været svært at slippe Perikon. De første 1-2 uger, tror jeg slet ikke, jeg kunne mærke en forskel og efter et par uger kunne jeg måske lige akkurat mærke, at noget var lidt anderledes end normalt. Men ikke på en måde, der ikke var til at klare. I de 3 måneders tid, jeg har været på Perikon, har jeg lært så meget om mig selv og om at håndtere min stres, angst og depressive tendenser, så det skræmmer mig ikke længere at stå overfor dem – heller ikke uden Perikon! Så at mærke at de forekommer naturligt i kroppen og at jeg kan klare dem af mig selv, har faktisk været en utrolig dejlig oplevelse og meget styrkende for mit selvværd og min forståelse af, hvem jeg er og hvad jeg kan klare. Nu er der gået en måneds tid uden Perikon og alting har fundet et naturligt leje og min krop føles bare som en krop. En glad krop. En krop der hver dag bliver sundere og mere og mere bevidst om, hvad den skal stille op med de forskellige situationer, den bliver udsat for. Så det har ikke været en pinefuld oplevelse at smide Perikon – faktisk tvært imod – og jeg har ikke mærket nogle ubehagelige bivirkninger, sådan som jeg for eksempel har gjort, når jeg har skulle trappe ud ad psykofarmaka. Ja, faktisk har der slet ikke været tale om en nedtrapning på Perikon, for der er kun den dosis jeg tog og som jeg så lige pludseligt ikke tog længere.

Hvad gav Perikon mig så, i den periode jeg tog det? Det gav mig muligheden for ikke at skulle stå overfor en ny omgang vinterdepression og potentielt invaliderende angst, da jeg stod på tærsklen til, at skulle opleve min første vinter uden medicin i 7-8 år. Det gav mig muligheden for at slippe for ekstrem vintertræthed og derpå tendensen til at gå i totalt huleboermode i et halvt år, nu hvor jeg endelig var begyndt processen med at komme ud i livet igen. Det gav mig muligheden for at slippe for bivirkninger, der i sidste ende bare gjorde mig mere syg, både imens jeg tog det, når jeg glemte at tage det og da jeg holdt op med at tage det. Det gav mig muligheden for i fulde drag at nyde en årstid, som altid har været min absolutte yndlings, men som jeg ikke har kunne forelske mig i, de sidste mange år, fordi den samtidig skød mig totalt i sænk. Det gav mig mulighed for at slippe for at vælge imellem psykofarmaka og depression, et valg der i sig selv er dybt angstprovokerende. Derudover fik jeg ekstra energi til at håndtere de ændringer, der skete naturligt og som jeg ønskede skulle ske i mit liv. Siden jeg stoppede på medicin, har jeg løbende tabt mig, er kommet i gang med at træne, har en hverdag, hvor jeg stort set aldrig sidder derhjemme i al min elendighed, men er på farten i det omfang jeg kan lide og har lyst til og meget, meget mere. Det har givet mig energi til at gå i dybden med terapeutisk behandling og til at tage hånd om en hel masse ting, jeg ellers ikke ved, hvordan ville være gået.

Da jeg stoppede på medicin i sommers, var jeg lykkelig. Jeg følte mig som guld – intet og ingen kunne skyde igennem mig! Da jeg i september måned mærkede de tydelige tegn på en vinterdepression under opsejling, var jeg ødelagt. Udsigten til, igen at skulle på medicin – de følger det ville have for mig fysisk og psykisk og følelsen af, at være fejlet i forhold til, at kunne klare sig uden medicin – det var sønderknusende! Og frygten for igen at skulle leve med angst og depression var i sig selv dybt invaliderende. Men Perikon gav mig en udvej. Det føltes ikke som “rigtig medicin” – det var noget, jeg kunne gøre til mit eget projekt og tilpasse de ting, jeg ville med mit liv nu og jeg slap for valget imellem ny sygdom og mere medicin. Det var en gave og jeg er dybt taknemmelig! Men jeg er også taknemmelig for, at jeg har sat mig ordentligt ind i det og ikke har ladet frygten for psykofarmaka holde mig i projektet, hvis det ikke var det, der skulle til. Man må aldrig lade sin stolthed forhindre en i, at modtage den behandling, der er bedst for en. Og i mit tilfælde var jeg heldig, at der var overensstemmelse imellem, hvad jeg så som den bedste løsning og hvad der rent faktisk var den bedste løsning. Og det, at jeg havde sat mig så grundigt ind i tingene gjorde, at chancen for denne sammenhæng var forøget væsentligt. Sætter man sig ikke ind i sagerne, men forlader sig på, hvad man har hørt eller måske lige hurtigt småskimmet sig igennem på internettet, så risikerer man, at det ikke er det rigtige. I værste tilfælde risikerer man måske endda, at det går rigtig galt. Somme tider, er man heldig, men én ting, jeg i hvert fald har lært af, at prøve at have det godt – så skidt – og så godt igen, er, at vore fysiske og psykiske velbefindende er for dyrebart til, at vi kan lade tilfældighederne råde. Det er det vi kritiserer psykiatrien for og vi må simpelthen ikke begynde at gøre det mod os selv! Derfor håber jeg, at min lille guide kan være en indgang, hvor man både kan finde noget reel viden, men også personlige erfaringer med Perikon og at man derfra, skulle det have interesse for en selv, kan gå videre med det sammen med ens egen læge og eventuelt selv søge mere viden sideløbende – eller lade lægerne gøre det. Det er faktisk deres arbejde, at give os den mest optimale behandling, selv om de ikke altid ved det. 🙂

