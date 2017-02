Der har været megen debat om tilskud til psykisk syge og tilskud til tandpleje. Efter at have læst om emnet på Tandlægeforeningens hjemmeside og tandplejeren (dinmund.dk) kan jeg konkludere at:

-Det er kun førtidspensionister på den gamle ordning (før 2003), der kan få økonomisk støtte.

-Psykofarmaka giver mundtørhed og deraf sandsynlighed for flere huller. Et indtag på mere end fem medikamenter, der hver for sig ikke giver mundtørhed, kan i kombination forårsage mundtørhed.

Det er desuden værd at nævne, at der findes noget, der hedder omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til personer over 18 år, der pga. kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Det gives til personer, som har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Betingelsen er således, at patienten skal have meget vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud. F.eks. er udviklingshæmmede og sindslidende personer uden særlige odontologiske problemer (her benyttes i stedet specialtandplejen), som har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud, omfattet af omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen gives i form af forebyggende og behandlende tandpleje. Kommunen kan beslutte, at patienter omfattet af omsorgstandplejen selv skal betale en del af behandlingen.

Specialtandpleje:

Kommunen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejen tilbydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse men ofte tillige fysiske tillægshandicap. Personerne vil ofte have behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af personerne vil være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer efter serviceloven eller regionale almene ældreboliger. Visitation til specialtandplejen sker på grundlag af en faglig vurdering af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Vurderingen bør foretages af en fagperson, som har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende. Ved kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v. kan visitationen således ske direkte til specialtandplejen af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet. Specialtandplejen skal gives som et opsøgende, forebyggende og regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, og specialtandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Det er vigtigt, at kommunen samarbejder med patientens nøglepersoner, der er omkring denne (pårørende, støttekontaktpersoner, sygefagligt og/eller pædagogisk personale), for at sikre forebyggende indsats ved de daglige mundhygiejnerutiner mv.

Kommunen kan beslutte, hvorvidt specialtandplejen skal være helt vederlagsfri for modtagere, eller om der skal være egenbetaling. Ved egenbetaling kan der maksimalt afkræves en betaling på kr. 1.745 årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2013). For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, og som der ydes tilskud til i medfør af sundhedsloven, kan kommunen maksimalt opkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling i praksistandplejen. For øvrige ydelser, herunder ydelser, der gives i tillæg til ydelserne i overenskomsten, fastsættes egenbetalingen af kommunen.

