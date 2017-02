Rod og stress

Jeg er lige flyttet på et nyt bosted, hvilket betyder flytterod. Det var ikke mig selv der satte på plads, så jeg ved ikke hvor mine ting er. Når der er rod, bliver jeg stresset i hovedet. Det irriterer mig, “rod på værelset giver rod i hovedet”..

Jeg vil så gerne rydde op i det hele, men der er ikke overskud til det. og jeg mangler en del møbler endnu, så der ligger ting rundt omkring. Jeg er et ordens menneske, på min egen måde. Så det at jeg ikke selv har sat på plads, giver uro i hovedet, og det stresser mig at jeg ikke har overskud til at rydde op, jeg kan ikke holde ud og se på det, det er frusterende og jeg ved ikke hvor jeg skal starte eller slutte..

Så når jeg forsøger at rydde bare lidt op, så er der ting jeg ikke ved hvor jeg skal placere uden at det giver rod, jeg har mange ting. Så måske jeg skulle smide lidt ud, men jeg ved at det ville hjælpe med de nye møbler, så jeg håber at jeg snart kan få indkøbt resten af møblerne, desværre kommer min nye sofa først d. 22 og så har jeg 3 IKEA rumdeler reoler, som jeg gerne vil have skuffer og låger i så tingene ikke er fremme, det giver mere ro, når tingene er pakket lidt væk.

Nogle af tingene kan jeg først købe når jeg har råd, men heldigvis har jeg en sund økonomi, jeg må bare leve i rodet noget tid endnu, men det ville være rart at komme helt på plads 😀

Så jeg kan få ro i hovedet og sjælen og føle mig tilgpas i mit hjem, for det gør jeg ikke lige nu, det at se rodet stresser mig..