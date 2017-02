Tager vi for mange piller mod angst og depression?

Kom og deltag i en spændene aften, med oplæg og debat.

Det siges, at mindst 5 % af alle danskere vil opleve angst. Endnu flere oplever depression eller symptomer på alvorlig stress i løbet af et arbejdsliv. Det er mest kvinder, der rammes. De tre store onder, angst stress og depression er tæt forbundne, og det er emner, der diskuteres bredt i medierne, fordi flere og flere rammes eller kender en, der er ramt.

Men vi siger det ikke højt til kollegaen af frygt for at blive set på som svage, uorganiserede og utjekkede mennesker, der ikke har styr på livet: “Hvis de andre kan arbejde videre, så kan jeg også – ellers er det nok mig, der er noget galt med”.

Vi kæmper ofte alene, og netop det kan være stigmatiserende i sig selv. For de tre onder opstår i kraft af konteksten – skabt i eller påvirket af det samfund vi lever i.

Aftenen vil være delt op i tre mindre dele:

1. At overkomme svær angst uden brug af psykofarmaka

Pia Brandt Danborg fortæller åbent og ærligt om det at have svær og invaliderende angst gennem flere år, om hvor meget det griber ind i alle aspekter af ens hverdag – og hvordan hun overkom sin angst uden brug af psykofarmaka.

2. Det er svært at trappe ud af antidepressiver

Christa Haahr fortæller om sin tur rundt i det danske lægesystem, om hvor nemt hun kom på antidepressiv medicin og om hendes kamp for at komme ud af pillerne igen, midt i en skilsmisse og med en diagnosen Emotionel Personlighedsforstyrelse.

3. Hvad siger forskningen omkring skadevirkninger fra brug af psykofarmaka?

Pia Brandt Danborg forsker til dagligt i skadevirkningerne fra brug af psykofarmaka. Her vil hun kort og i et let tilgængeligt sprog redegøre for den forskning hun og hendes kolleger har foretaget på området. Disse forskningsresultater er en af grundene til, at Pia valgte IKKE at tage psykofarmaka for sin egen angst.

Om foredragsholderne

Pia Brandt Danborg er uddannet biolog og Ph.d.-studerende ved Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, hvor hun undersøger skadevirkninger fra brug af psykofarmaka. Derudover er Pia forfatter til fire bøger, blandt andet hendes personlige beretning om at komme ud af svær og invaliderende angst uden brug af psykofarmaka, samt en debatbog omkring hvordan vi bruger psykofarmaka i dagens Danmark. Pia er gift og har to børn.

Christa Haahr er uddannet inden for regnskab og administration, men er pt sygemeldt og i ressourceforløb. Christa er ved at uddanne sig til specialpædagog. Christa har i fire år kæmpet med stress, angst og depression, de sidste to år på antidepressiv medicin, som ikke har gjort noget godt for Christa. Hun fortæller om sin rejse i det danske lægesystem, om hvor nemt hun kom på antidepressiv medicin og om hendes kamp for at komme ud af pillerne. Christa er mor til 3 børn.

Fælles for både Pia og Christa er, at begge ønsker at sætte fokus på, hvordan vi anvender psykofarmaka i hverdagen, netop fordi det er blevet så almindeligt at tage piller, FOR almindeligt. Gør vi virkelig det bedste vi kan? Bevæger vi os den vej, vi gerne vil?