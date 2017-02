Det krævede en del overvejelser, før Louise Wille sagde ja til at medvirke i programmet De skjulte talenter

Af Maja Skov Vang

Da Louise Willes mentor på Novo Nordisk første gang fortalte om DRs planer om at lave et program om mennesker med autisme, var hun ikke begejstret for at deltage.

– Jeg var ikke vild med idéen i starten. Men jeg tænkte, at der ikke kunne ske noget ved at mødes med journalisten, så han kunne fortælle, hvad han havde i tankerne.

Efter noget betænkningstid og nogle specifikke krav, besluttede hun sig dog for at deltage, og det er der flere grunde til:

– ­ Jeg ville ikke være med, hvis det kun var hensigten med programmet at vise, hvor fantastiske autister er, og hvor fokus udelukkende var på, hvor godt det er at have en med autisme ansat. Jeg ville ikke have, at der skulle tegnes et billede af, at mennesker med autisme er magiske arbejdsmaskiner. Jeg ville have at programmet skulle afspejle det fulde billede, hvor man også ser, hvornår det er svært. Det er de lykkedes med, synes jeg.

Inden Louise Wille blev ansat på Novo Nordisk var hun på kontanthjælp ligesom mange andre med kognitive handicap er, selvom om nogle gerne vil og har evnerne til at fungere på en arbejdsplads. Det var den primære grund til, at hun ville deltage i programmet.

­­– Jeg tror, at der er mange fordomme omkring mennesker med autisme. Folk tror enten, at vi skal have hjælp til alt, inklusive det at gå på toilet, eller også er vi matematiske genier som Rainman, Men det passer ikke. Diagnosen hedder Autisme spektrum forstyrrelse (ASF) fordi de fleste af os befinder sig et sted imellem de to ekstremer. Jeg kender dem som søde, dejlige og dygtige mennesker, der rigtig gerne vil arbejde og som arbejdsgivere også kan få glæde af. Vi skal bare have lidt støtte. Det det vil jeg gerne sætte fokus på.

Meget opmærksomhed

Efter premieren på programserien har Louise Wille fået en del opmærksomhed.

– Efter programmet blev vist, er der mange, der har kontaktet mig, især forældre med børn der har autisme. Der kom også en dame med sit barn over til mig i Lyngby Storcenter, der sagde, at jeg er sej. Jeg fik også en besked fra en tilrettelægger, der ville have mig med i et datingprogram. Det blev et klart ”nej tak”.

På trods af at Louise Wille kun har fået positiv opmærksomhed efter de tre første afsnit af De skjulte talenter har været vist, synes hun selv, det har været svært, at se sit ansigt på skærmen.

– Første afsnit var fint, men det var svært for mig at se andet afsnit, hvor der var optagelser hjemme fra mig. Min lejlighed er min hemmelige hule, for mig er det meget privat. Dog synes jeg også, det er vigtigt, at min dagligdag også bliver vist. I programmerne er der meget fokus på at nogle ting er svære, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere om hvorfor lige netop de ting er svære, også selvom der så skulle være flere klip hjemme fra min hule.

I dag er Louise Wille fastansat på Novo Nordisk, og har det bedre, end hun nogensinde har haft det før

– Det har forandret meget for mig. Jeg har altid haft dårligt selvværd og siger undskyld til mine møbler, hvis jeg stødte ind i dem. Jeg er blevet meget mere selvsikker, efter jeg fik arbejde hos Novo Nordisk. Jeg ved, at jeg er god til det, jeg laver, og at når nogen spørger mig, så hører de, når jeg svarer og tager mig seriøst. Jeg bliver respekteret og anerkendt.

Det er ikke alene jobbet, der har givet Louise Wille et bedre liv. Da hun fik sin diagnose som 23-årig var der mange ting, der faldt på plads.

– Det var på en måde en lettelse at få min diagnose, jeg fik en forklaring på, hvorfor jeg altid har følt mig anderledes, men på den anden side var det trist, fordi jeg altid vil være anderledes. Det er noget, jeg skal leve med resten af livet. Jeg er så heldig at se alle mulige koblinger i verden og alle mulige detaljer, som andre slet ikke ser. Nu ville jeg ikke undvære min autisme.

Du kan se Louise Wille mandag aften klokken 20.45 på DR1.