Da jeg var 25 år gammel havde jeg en depression. Den blev udløst af et jobskifte, en flytning samt at min kæreste slog op og rejste til Sydamerika.

Hver dag når jeg kom hjem fra arbejde åbnede jeg postkassen, den var tom, derefter begyndte jeg at græde og det blev jeg ved med hele aftenen. Jeg var dog i stand til at lave aftensmad til min søn, som jeg var alene med, og gå på arbejde næste morgen. Mit arbejde var heldigvis ikke stresset, jeg sad og skrev på computer hele dagen, telefonerne ringede ikke særlig tit. Derfor kunne jeg sidde som en robot og være deprimeret indtil det var tid til at gå hjem.

Jeg var ikke særlig glad for min nye lejlighed, den lå i et belastet område af København. Selvom den var ny og pæn følte jeg mig både ensom og utryg. Min søn bemærkede at jeg var nedtrykt, men jeg undskyldte det med ”ondt i maven”. Det var for svært at forstå for en 4-årig. Han mumlede noget om, at han hellere ville bo hos mormor, men hun boede 100 km væk.

Til sidst besluttede jeg at gøre noget ved problemet og fandt en terapeut på ”De gule sider” i telefonbogen, fik en tid samt mødte op med bævende hjerte. Heldigvis var det en god terapeut, som var medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg havde ikke råd til en uddannet psykolog og dengang fandtes der ikke tilskud til psykolog pga. depression.

Jeg startede hos terapeuten om efteråret og gik en gang om ugen hele vinteren. Det var hårdt og lærte mig samtidig en masse. Den time det varede blev min søn passet af min søster og svoger, på den måde fik han også et frikvarter fra en deprimeret mor.

Om foråret begyndte det hele at lysne. Jeg åbnede mere op på mit arbejde, begyndte at gå lidt ud. Fik en ny kæreste, blev langsomt glad igen.

Ti år senere, i forbindelse med en fødsel, fik jeg igen en depression og den var noget sværere end den første. Denne gang var jeg indlagt, kunne ikke spise og følte en forfærdelig angst hele tiden. Når jeg var hjemme hos min familie var det helt galt. Jeg kunne ikke klare det uden medicin, men også denne gang blev jeg glad igen, bare lidt mere skrøbelig.

Siden har jeg haft yderligere to depressioner og nogle manier og er i dag diagnosticeret som bipolar type 1.