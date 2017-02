Der forskes og publiceres på livet løs inden for psykiatrien. Men måske slipper for meget gennem nåleøjet. En ny såkaldt metaananlyse tyder på det. I det videnskabelige tidsskrift “BMC Psychiatry” har en række danske forskere netop offentliggjort resultaterne af deres projekt, der bærer denne handy titel: ”Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis”. Imponerende og vanskelig ved første øjekast. Ved nærmere granskning føler jeg mig i stigende grad som barnet i ”Kejserens Nye Klæder”. Har dette studie noget på? Er der tale om banebrydende – eller i det mindste nødvendig – forskning. Svaret er nok nej.

Bag den imponerende titel gemmer der sig følgende: SSRI er en forkortelse af den engelske betegnelse “Selective Serotonin Reuptake Inhibitor”, som refererer til midlernes biokemiske virkningsmåde på hjernecellerne. De omtales i medierne tit misvisende som “lykkepiller”. Okay. En metaanalyse er en analyse af analyser. Mere præcist en analyse af tidligere empiriske undersøgelser af et fænomen. Okay så. Populært sagt drejer det sig altså om at sammenstykke tidligere – helt præcis 131 analyser omfattende i alt 27,422 deltagere – for at drage en konklusion om, hvor godt lykkepiller virker. Det er da en god idé. Spændende, spændende. Det er vi mange, der gerne vil vide. Og hvad er så konklusionen?

At analyserne, der indgik i metaanalysen, egentlig ikke var brugbare, men at der lod til at være en statistisk set betydelig effekt på depressive symptomer. Men bivirkningerne er så store, at det ikke er risikoen værd at bruge pillerne.

Er der noget nyt i det? Kan vi bruge disse resultater til noget? Hvis analyserne var så behæftede med mangler, hvorfor så overhovedet publicere? Er der tale om forskning for forskningens skyld? For mig at se, ja. Er det i orden at kloge sig om effekten af medicin for en bred gruppe af mennesker, der jo ikke har en Kinamands chance for at vurdere kvaliteten af analyserne. Udspringer den slags “forskning” af et ønske om at promovere sig selv. Det tror jeg – desværre.

Og det mener også professor Raben Rosenberg, ledende overlæge, dr.med. Psykiatrisk Center Amager. Han siger:

”131 studier indgår – mon de er alle gode? Meta-analyser er jeg mere og mere skeptisk overfor. Videnskabelig forskning er ved at drukne i studier og mange af tvivlsom værdi. Vi risikerer at skabe mere forvirring end afklaring og når også ideologiske og politiske forhold dominerer bliver debatten i perioder nærmest absurd. Uden passende forbehold puster man resultater op langt ud over hvad de kan bære. Hvem risikerer at blive ofre: patienterne. Og hvad der er yderligere slemt vedrørende psykiatriske emner: her føler forbløffende mange sig kaldede til at være eksperter. Hvad med let ydmyghed over for kompleksiteten”.

Man ser det igen og igen, at journalisterne labber den slags i sig og kommer med en eller anden sælgende overskrift. Det samme sker for rent fysiske sygdomme, ikke mindst kræft, hvor grundforskning ofte mishandles i medierne. Overskriften “Kræftens gåde er snart løst” viser sig at være baseret på et foreløbigt studie med visse positive resultater, der måske ad åre – og efter langt flere forsøg – kan blive til gavn for kræftpatienter. Disse forbehold kommer sjældent med, det ødelægger jo den gode historie. Tilbage står patienterne med et falsk håb. Det er et kæmpe etisk problem, som nok ikke er så let at løse. For hvem bærer ansvaret? Medierne eller forskerne, der angler efter opmærksomhed? Sikkert begge grupper. En dialog mellem journalister og forskere – og et intern granskning i begge lejre – var nok en farbar vej frem.

Jeg har sendt en mail til en forskerne bag metaanalysen. Heri skriver jeg

“Oven på så hård en kritik er det mest fair at bede dig om en kommentar. Kan du følge kritikpunkterne? Fortryder du, at studiet blev publiceret. Hvorfor?/hvorfor ikke? Hvis du mailer dine kommentarer til mig, vil jeg naturligvis sætte den ind i mit indlæg”. Jeg fået tilsagn om en kommentar 🙂

Vær´go at spise, retten er lettere, end den ser ud til: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/

10.1186/s12888-016-1173-2