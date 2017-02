Hej, jeg hedder skizofren. Egentlig hedder jeg Mia, men jeg blev for mange år siden diagnosticeret med skizofreni, og jeg fik åbenbart en navneforandring med mig, i tilfælde af at jeg ikke skulle syntes at skizofreni var overvældende nok…

Der er intet byttemærke på denne ”gave”, heller ingen reklamationsret. Så selvom at skizofrenien er ved at gå i stykker, kan jeg sgu stadig ikke ”få pengene tilbage”, eller returnere mit nye navn. Metaforen stopper her, for som jeg kan læse i min journal, bliver ”patienten har et billedligt sprog”, altid skiftet ud med: ”Patienten har vrangforestillinger”. Hah… Hah… Hah…

Så for at opsummere, har jeg forsøgt at fortælle at jeg for en del år tilbage fik at vide at jeg har skizofreni, og siden da har været på rundtur igennem helvede, for at stå her dagen i dag, og forsøge at fortælle at jeg altså hedder Mia.

Jeg har lagt kræfter i den rejse, og de kræfter er altså ikke just tilsvarende til de kræfter jeg skal bruge på at samle min kat op, der har fået lidt december-vægt på sig. Det vil altid være uforståeligt for nogen, lige præcis hvor meget det tager af en person at komme igennem sådan en udfordring, hvilket jeg godt kan sætte mig ind i – for hvordan kan man nogensinde få en fuld forståelse for noget, man ikke selv har prøvet? Desværre sidder mange af de uforstående personer i psykiatrien, i jobcentret eller på kommunen, og erstatter ”vi modarbejder din proces”, med ”vi hjælper dig”. Jeg har endnu ikke hørt ordet ”vrangforestillinger” i beskrivelsen af deres personlighed.

For et par år siden lavede jeg en plan, som jeg skulle præsentere for jobcentret. Jeg var psykisk ustabil… Så hvad jeg havde af planer, idéer og drømme til mit liv, skulle godkendes af dem. Er jeg den eneste der føler mig ydmyget, når jeg som 25-årig skal spørge min ”jobcenter-mor” om tilladelse til at tage et fag, et kursus, eller hvad end jeg skulle begære af middelmådige ting, jeg føler mig berettiget til som menneske? Jeg ved, at det ikke er de ansatte der laver reglerne, de er bare de uheldige budbringere.

Jeg står nu og skal sende min ansøgning afsted til pædagogseminaret. Det er et overvældende stort øjeblik for mig. Jeg har taget mine fag, jeg har gennemført dem alle med højere gennemsnit end kravet egentlig var, og samtidig healet mig selv. Men jeg har endnu ikke bevist mig værdig til at tage plads mellem de almene mennesker. Her mener jeg ikke kun i forhold til de regler der er blevet sat, af de højere magter. Det omhandler også hvordan jeg bliver mødt i midt samspil med jobcentret.

Jeg bliver talt ned til. Jeg føler mig ydmyget. Og når jeg sidder, og undersøger hvor og hvordan jeg vil læse til pædagog, skal jeg stadig tage højde for faktorer som f.eks. socialtræning, skønt mine forhenværende sociale problemer, ikke længere er problemer. Jeg kan ikke få lov til at træffe et valg, baseret på hvad jeg vil, kan og har lyst til – jeg skal altid tage højde for, hvad jeg engang ikke kunne.

Jeg har været medicinfri længe, og har ikke fået de tilbagefald som jeg fik at vide at jeg skulle forberede mig på – jeg har derimod fungeret fint, og har selv fået hjernen under kontrol igen, efter hvert møde med stress-faktoren, ”systemet”. Jeg hedder stadigvæk skizofren.

Jeg opsøgte min læge, for otte måneder siden, og fortalte at jeg havde store problemer med min tarm… Jeg er skizofren, så jeg må have hallucineret mig frem til at have en tarm? Er det dét de tænker? For jeg fik i hvert fald at vide at jeg sikkert var deprimeret og fik medicin for det. Jeg er først i gang med at blive undersøgt og udredt nu, alle disse måneder efter. Jeg har stadigvæk ikke en depression, eller antidepressiv medicin i blodet, men jo, jeg var da meget frustreret den dag de tog testen… I min logik, går man til lægen hvis man har et fysisk problem, og til psykiateren hvis man har et psykisk problem.

Jeg var igen til konsultation hos min læge, for ikke så længe siden. Under min beskrivelse af mit fysiske problem, spurgte hun om jeg gik i et forløb – og jeg svarede ”ja, på Herlev”. Her opstod der en dybt sårende og provokerende misforståelse, da hun så sagde: ”Nå, du går i et psykiatrisk forløb i Herlev”. For skønt jeg ved at jeg svarede meget indforstået, var det da fordi at jeg er i gang med at blive undersøgt hos Gastroenheden på Herlev hospital, som hun kan se i deres system at jeg startede op på, for noget tid siden. Men hun antog at det var et psykiatrisk forløb, fordi at sidste gang hun så mig(for 1-2 år siden) havde jeg det meget skidt psykisk. Hun spurgte ikke, hun havde tydeligvis ikke undersøgt min psykiske tilstand selv – hun antog bare at, selvfølgelig var det dét. Jeg antog at hun spurgte ind til om jeg blev fulgt et sted, for at hjælpe mig bedst muligt med min svimmelhed… Der var noget andet på spil i underteksten.

Så her kommer den, den pointe jeg har forsøgt at understrege uden at virke for indebrændt: Jeg er sat i bås. Jeg har prøvet at ændre den tanke, og se det fra deres side af – men den er klokkeklar. Jeg skal ikke ”bare” bevise at jeg kæmper for at få det bedre. Jeg kan ikke ”bare” få det bedre. Og jeg skal overhoved ikke tro at jeg ”bare” kan tage min plads i verden, og vise hvad jeg har at byde på. Nej, for med det tillidsbrud der er sket imellem omverden og mig, skal jeg kaste lidt ekstra beviser oveni. Der skal bygges en tillid op igen. Jeg skal vise at de kan stole på mig igen. Jeg skal præstere noget umenneskeligt. Jeg skal agere over evne.

Jeg skal være et super-menneske, og bruge mine superkræfter til ikke blot at opveje – men at overkompensere – for det slag på deres verdensbillede, jeg har givet dem. Jeg har ikke været i stand til at passe på mig selv, og det kan jeg da godt se kan virke skræmmende for dem, og at det kunne gøre mig upålidelig. Det skræmte også mig. Det er forfærdeligt, når man finder ud af at man ikke engang kan stole på sig selv.

Jeg genfandt tilliden – de mistede endnu mere. For skønt der er sket store fremskridt i psykiatrien, flere bliver raske, flere lærer at fungere uden medicin, andre behandlingsformer kan erstatte medicin – er der stadigvæk et skræmmende antal gammeldags-tænkende rundt omkring, der holder liv i fordommene.

Jeg har stadigvæk nogle skrøbeligheder i hjernen. Jeg kender mig selv, og jeg ved hvornår psyken driller. Jeg ved hvad jeg skal gøre hvis den endelig driller, for at få det under kontrol igen. Jeg er ekspert i mig selv, men det er ikke godt nok. De søger efter et bevis, et som de kan stole på – et der ikke kommer fra mig. Men den samtykkeerklæring jeg jævnligt underskriver, om at alle disse steder må udveksle og inddrage oplysninger fra hinanden, har de aldrig tid i deres stramme arbejdsdage, til at sætte sig ind i. Den er gal højere oppe i systemet, og de ansatte må indordne sig efter reglerne og rammerne. Jeg har stor medfølelse med dem. Men hvilke ord der kommer ud af deres mund, den er på dem. Vi burde være forbi alt dette for længst…

”Man skal være rask, for at være syg” – men man skal da godt nok også være lidt syg, for at være rask.

(Jeg vil lige påpege at der så sandelig også sidder nogle fantastiske mennesker, rundt omkring i systemet)