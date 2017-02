Den en armede tyveknægt

Dette indlæg vil handle om spil på nettet og hvor hurtigt det kan blive en afhængighed.

Starten på det hele.

Jeg har altid været lidt en gambler, jeg vil gerne vinde i alt, om det er brætspil, fodbold, tombolaer eller spilleautomater, jeg vil vinde, og har også tit vundet, men jeg har kunnet styre det og stoppe inden det blev for meget.

Jeg har i 2-3 år spillet på spilleautomater på nettet, hvor jeg har kunnet holde mig til at kun spille 3-4 gange om året for ca. 200kr pr gang, og det har fungeret fint, jeg havde ikke behov for mere.

For ca. Et halvt års tid siden, blev det lidt oftere at jeg spillede, men jeg kunne stadig styrer det. Jeg fik et lille kick når jeg kom over det beløb jeg havde lagt ind på spille siden, og som regel vandt jeg lidt, men det kick jeg fik, blev større og større når jeg vandt, men jeg kunne stadig styrer det.

Så for et par måneder siden, begyndte jeg at spille mere og mere, jeg lagde 100kr ind, og spillede til jeg havde overskud på spilkontoen, men så kom min gambler hjerne ind, jeg fik et kick og tilfredsstillelse, og i stedet for at lægge de penge jeg havde vundet ind på min bankkonto, spillede jeg bare videre, for hvad nu hvis jeg vandt, på de penge, og tilsidst var de 100kr spillet op, selvom jeg i princippet kunne have vundet måske 500kr for det var hvad jeg nåede op på, hvor jeg bare tænkte hvis jeg spiller videre så vinder jeg masser af penge, hver gang gav det et kick, så min hjerne sagde spil videre, og når det hele var tabt, blev der bare lagt en 100kr til ind og tænkte denne gang vinder jeg, men det gjorde jeg ikke.

Spilleautomaterne var blevet en afhængighed, der blev lagt flere og flere penge ind, men en dag vandt jeg 1000kr, som jeg heldigvis nåede at ligge ind på min bankkonto inden de var spillet op..

Et par dage senere gik det op for mig at det her var faktisk blevet en afhængighed, og at det måtte stoppe inden jeg havde spillet alle mine penge op, så jeg tog en beslutning om at aflevere mit nemid til personalet på bostedet, det var en svær beslutning, og jeg savner stadig det kick og troen på at jeg nok skal vinde.. og muligheden for at vinde penge, men det jeg troede jeg kunne styrer blev til afhængighed.

Dette er en historie om hvor hurtigt man kan skabe en afhængighed til spil hvor man kan vinde penge.

Pas på der ude folk.