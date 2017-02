Fra mine indlæggelser ved jeg, at vi psykisk syge pulser løs på piber og cigaretter, som om vi var betalt for det. Når jeg havde tjansen med at tømme askebægre, var de fyldt til lidt over randen. De, der ikke kunne sove om natten, sad uanset vejret uden for og sugede røg dybt ned i lungerne og bællede kaffe til. Jeg vil skyde på, at omkring 90 pct. af os psykisk syge er rygere – de fleste kæderygere. Jeg er selv en af dem.

Jeg tager dette ømtålelige emne op, fordi jeg var hos min læge Brian Doktor – ja, det hedder han altså. Dr. Doktor. Vist nok fordi han stammer fra Irland, hvor navnet åbenbart er almindeligt. Jeg skulle have svar på blodtryksmålinger og blodprøver.

“Der er ingen grund til panik, du behøver ikke blodtryksmedicin”, meddelte Dr. Doktor.

Det var jeg glad for, for jeg får piller nok i forvejen. Min kolestroltal var – som altid – lidt forhøjet. Så jeg havde en lumsk fornemmelse af, hvad Brian ville sige. Og ganske rigtigt:

“Du bør se på din livsstil, og især bør du holde op med at ryge. Så falder både blodtrykket og kolesteroltallet. Jeg er klar over at du har et andet parameter at slås med – din psykiske lidelse – så jeg siger ikke, det bliver nemt. Søg hjælp. Prøv et rygestopkursus”, foreslog han.

Jeg lovede højt og helligt, at jeg frem til min fødselsdag den 24.2. ville prøve at blive røgfri – og fortalte, at jeg var begyndt at “ryge” på min e-cigaret.

Da jeg kom ud til sekretæren, Connie Doktor, fik jeg en ny tid.

“Så klapper vi dig på skuldrene næste gang, sagde hun.

“Du er snart 60 år, så det skal være nu”, tilføjede hun mere alvorligt.

Ak ja, så stod jeg der ved cyklen, men undlod at hive en vane-Kings op ad brystlommen.

Men på vejen hjem spekulerede jeg over, hvorfor vi psykisk syge ryger mere end, hvad godt er. Vi er jo ikke dummere end gennemsnitsbefolkningen. Vi er fuldt ud klar over de farer, vi udsætter helbredet for, og over alle de penge vi lader gå op i røg. Hvorfor bliver vi så ved? Er det fordi, vi har det ad h til og synes, vi fortjener trøst? Er det fordi, vi er bedøvende ligeglade med, om vi dør tidligt? Det eneste argument for at ryge, er, at det er fedt. men det holder nok ikke i landsretten.

Da jeg kom hjem, tabte jeg min e-cigaret på gulvet. Det holdt den ikke til, så jeg gav mig til at ryge mine King´s i stedet. Jeg sidder med en i munden, mens jeg skriver. Og jeg mindes, hvad min kære fætter Peter engang sagde om mig: “Du ved altid præcis, hvad det rigtige er at gøre i enhver situation – og så gør du det modsatte!”. Tror, det er en passende karakteristik.

Hvilke oplevelser har I, der læser dette? Hvordan kommer vi af med den usunde vane? Vil vi overhovedet af med den?