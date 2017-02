Hej til jer som er kommet. Velkommen til min tumult og til mit første udtryk. Hvis jeg ikke kommer i gang med at blogge nu i aften så kommer det aldrig til at ske. Jeg har listet som katten rundt om den varme grød inde i mit hoved tusinde gange, hvis ikke flere. Hvornår er det godt nok Enspænderinde? Det er godt nok nu. Nuvel, så springer vi ud i det.

Da jeg har tusinde sammenhængende og usammenhængende historier inden i mig giver det ikke mening at foregive at der er en rækkefølge og et hovedtema. Det skal skrives frem, det er det eneste redskab jeg har indenfor rækkevidde.

De vil ikke høre når jeg taler om volden. Fars vold. Mors vold. De fleste vil ikke høre. Men der er nogle få som godt vil høre. Husk dette! Kom ihu Enspaenderinde at der er nogle få som har den medfølelse med dig som du sådan længes efter at opleve.

Blandt mine afstumpede søstre står jeg som en øde kaktus i en gold ørken. Hvad skal man med sådan en situation? Men jeg bliver nødt til at afskære mig komplet fra den rolle de tildelte og ønsker at tildele mig. Jeg er deres storesøster, men jeg var reelt deres mor – dengang. Al den vrede de føler overfor vores mor den kører de uheldigvis over på mig. Vores mor kunne ikke give omsorg, hun kunne udelukkende være hård, kommandere opgaver, og true med at få vores far til at slå os hvis vi ikke makkede ret. Hun benyttede vores far som sæddonor så hun kunne få mulighed for at skrælle livet helt ind til benet. Hun ville bare føde børn, ikke andet, her i livet. Så slap hun for at forholde sig til omverdenen og sin egen smertefulde barndom. Vi blev gidsler i en krigszone. Jeg gjorde mit bedste og formåede på forunderlig vis at give omsorg til hele flokken. En omsorg jeg ikke selv havde fået derfra hvor børn bør modtage omsorg.

Min konstante vrede imod min far belaster mit system, jeg lider af PTSD og overlever ved hjælp af forskellige strategier. Jeg ser hele tiden sammenhængene mellem min daglige kamp for overlevelse og min udsultede, gennemtæskede barndom. Jeg har et granvoksent had i mig til de utallige personer som observerede vores dysfunktionelle familie og som tav, så den anden vej og ignorerede det. Derfor er jeg på nippet til at blive eksplosiv når jeg sanser tilfældige dysfunktionelle mønstre rundt omkring mig.

Der er uendeligt mange ufortalte forklaringer, mellemregninger, erkendelser og tilføjelser mellem mine linjer. Jeg har også gennemført utrolige menneskelige bedrifter og er både stærk, poetisk og faretruende tæt på at krakelere hvis jeg ikke passer på mig selv. Så jeg PASSER PÅ MIG selv. Selv. Det kan godt blive til rigtig mange udmattende dage i træk. Alle historierne kommer når de vil. Det er min plan som bloggerinde. Tak.