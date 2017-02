Sidst jeg skrev, så det hele meget håbløst ud. Jeg var psykisk og fysisk belastet efter at have slugt en kuglepen og en knækket blyant.

Disse genstande er stadigvæk i mine tarme, og jeg har ikke fået lov til at få udgang og ej heller flere aktiviteter. Alligevel går det bedre! Mærkeligt nok.

Jeg har fundet roen og affundet mig med tingenes tilstand. Jeg kan intet gøre, og derfor kan jeg lige så godt læne mig tilbage og nyde, at der er nogen, der tager sig af mig. Jeg har en kæreste, som støtter mig og ikke presser på med hensyn til besøg hos ham. Jeg har alt det, jeg skal bruge for at få det bedre igen. Det har jeg indset nu.

Det er i løbet af de sidste 14 dage tre uger, at jeg gradvist har fået det bedre. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der er nogen ydre årsag, det er bare sådan, det er blevet!

Jeg efterhånden blevet klar over, hvor sårbar jeg er i forhold til ydre stimulation. Når jeg er oppe i byen, bliver jeg let stresset og forvirret, og hvis sådanne ting sker for tit, så går det galt. Jeg er nødt til at erkende, at det er med disse hensyn, at jeg skal leve mit liv.

I næste uge kan jeg se frem til at få min mave scannet. Der vil man kunne se, hvor langt tingene er kommet i mit system, og derudfra kan der lægges en plan. Jeg må bare ikke blive for skuffet, hvis der skulle vise sig at blive yderligere ventetid, før der kan åbnes op for udgang og aktiviteter.

Det hele afhænger af den skide kuglepen. De tør simpelthen ikke at lukke mig ud på egen hånd, før den er ude af mit system. De er bange for, at den skal lave ballade, mens jeg er ude på egen hånd. Det vel egentlig forståeligt nok, men alligevel svært, når jeg psykisk er klar. Så til alle jer, der læser dette, husk at krydse fingre og tæer for mig på torsdag den 23. februar kl. 10.30, hvor den afgørende undersøgelse finder sted.

Trine Petersen

