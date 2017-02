At et institutionsophold kan hjælpe et ungt menneske med at finde ro med både sig selv og sine

omgivelser er 22-årig Roman et glimrende bevis på. Han skrev til os for at fortælle om sin tid på

Søndbjerggaard. Roman har tidligere været indblandet i kriminalitet, men for fire år siden besluttede han sig for at starte på en frisk og tage på et højskoleophold på LIVSVÆRK-institutionen

Søndbjerggaard. Et ophold han var meget tøvende overfor til at starte med.

”I uge 6 tog jeg op til Ungdomshøjskolen Søndbjerggaard for at være der i praktik for at mærke, om jeg ville være elev på højskolen. Jeg havde følesen af, at jeg ikke ville bo der i mere end 14 dage,

hvilket jeg nævnte overfor én der hedder Mads, som er souschef og er stu-vejleder. Han sagde, jeg

ved med sikkerhed, at du er her mere end de 14 dage. Ganske rigtigt gik dagene, og så blev det

faktisk maj måned.”

Og det blev til tre-et-halvt år, som han aldrig glemmer. Gennem et væld af forskellige oplevelser og

efter at mødt mennesker der har vist ham tillid og taget hensyn til, hvem han er, er Roman i dag helt ude af kriminalitet. Han har derudover taget en ungdomsuddannelse, er blevet økonomisk bevidst

samt fået et meget bedre forhold til sine forældre. Lige så vigtigt er det dog, at Roman har lært at

acceptere sig selv og finde ro med, hvem han er.



”I dag sidder jeg med tre-et-halvt års erfaring og er blevet meget mere selvstændig. I dag tør jeg at

stå fast på, hvem jeg er og sige fra, når det faktisk også kan være svært.”

Roman lægger desuden meget vægt på, hvad det har betydet at møde personer, der har taget sig tid til ham og taget de nødvendige samtaler med ham.

”Jeg har også haft stor gavn af at snakke med jer hver for sig. Bare jeres forskelige holdninger samt jeres forskelige synspunkter omkring mig har gjort mig til den jeg er i dag.”

Han er med egne ord stolt af at have været elev på Søndbjerggaard og vil altid anbefale andre unge, der har brug for det at gøre det samme. Stærkt Roman for at delagtiggøre dine erfaringer og for at

have vist, hvor langt man kan komme ved at springe ud i tingene og være vedholdende, selvom det hele kan virke nyt og overvældende.