Jeg har ikke lavet mere end ét indlæg her på outsideren.dk – Simpelthen fordi jeg har følt jeg ikke kunne tillade mig det når jeg var så heftigt misbrugene som jeg var. Kan nu taknemmeligt, ydmygt og stolt sige jeg idag har været clean i 50 dage!

Jeg tog i døgnbehandling d. 2/1-2017 efter at have været misbrugende siden jeg var 9-10 år gammel. Dog mest ekstremt siden April 2016 og lige indtil for 50 dage siden.

Nu til mit ‘rigtige’ indlæg:

Jeg har, siden jeg var barn, følt mig forkert. Følt at jeg ikke passede ind, nogen steder, heller ikke hjemme. Jeg har altid følt mig som det sorte får. Da jeg var 5 år blev jeg udsat for seksuelt misbrug, dette stod på til jeg var 11 år og én i familien opdagede det ved et tilfælde.

Det har naturligvis præget mig og hele mit selvbillede en hel del.

Jeg har levet for andres skyld, gjort og sagt de ting jeg tænkte og følte at andre ville have eller havde brug for. I en flugt fra mig selv har jeg altid taget hånd om alt (dyrene, ja selv insekter) og alle andre, men så absolut ikke mig selv.

At føle vrede og være ked af det samt at græde fandt jeg hurtigt ud af, som barn, ikke var acceptabelt. Men heller ikke glæde eller stolthed over mig selv eller f.eks mine karakter i skolen. Jeg kunne komme hjem med et 11-tal og stolt vise det frem, hvortil svaret fra min mor ofte var: “Hvorfor har dunikke fået 13?”

At føle jeg måtte være den bedste i hele klassen eller den mest effeltive på arbejdspladsen har været (og er ofte stadig) så hårdt og gjort at jeg stræbte efter noget jeg ikke var, ikke ville være og nogen gange ikke kunne.. Aktså har dette ført til (i mine tanker og følelser) endnu et nederlag.

“Jeg er ikke god nok!” Har jeg hver evig eneste dag følt og tænkt.

Men, men, men: Jeg er sgu god nok!

Jeg har 50 dage clean, jeg sover (mere eller mindre) hele natten, jeg vågner af min alarm om morgnen og står op, jeg smiler, griner og græder når jeg har lyst/brug for det. Men bedst og vigtigst af alt; Jeg passer på mig selv og jeg gør det for MIN skyld!

Er simpelthen så glad langt størstedelen af dagen. Dvæler ikke ved de negative ting som sker hver dag, men dyrke istedet de gode ting, som OGSÅ sker hver dag.

Det er så rart og livsbekræftende, endelig, at være kommet hertil. Dog er jeg godt klar over at jeg stadig har en lang vej tilbage, men den er ikke ligeså lang og jeg elsker at gå lange ture 😉

Jeg er så meget god nok. Og det er DU også!

Xoxo <3