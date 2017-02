Blot en tanke….

Jeg har haft svært ved at forestille mig, hvordan det har måtte være at blive kastet rundt i systemet, hvordan det har været, ikke at være ´´ligestillet med andre, som vi kalder ´normale´ mennesker´´! At være tvunget ved magt til at tage medicin, uden at blive lyttet til! At blive kastet in i Recovery og Kram, fordi at nogen mener de kan sætte sig ind i, hvordan det er at være dér og hvordan man kommer ud af den verden! At være u viden om, hvad der bliver dokumenteret omkring dig, mig og andre bag vores rygge, hvordan der bliver talt om os, når vi ikke er til stede. At miste den kontrol du har eller haft over dit eget liv, fordi andre ´professionelle´ vidste bedre og er udstyret med en viden, men en verden som de ikke selv lever i!

Pludselig af føle sig alene, ensom, at ingen kan gribe dig, når du har allermest brug for det. Selv dine kære omkring dig, prøver måske at sætte sig ind i det og hvordan du har det. Det eneste de møder er muren, fordi lige meget hvad.. Så forstår de jo ikke. De kan ikke gribe dig, måske er det deres skyld at man er hvor man er idag..

tilgivelse og accept er en svær ting.. Man tror at man formår at have den, men det ses alligevel sjældent, hvor end vi holder at vores kære.

Det eneste man oplever lige pludselig, er at blive umyndiggjort, at blive kigget ned på, at lige meget hvad du gør og foretager dig i det daglige bliver der kun kigget på dine diagnoser og ikke på dig som menneske, det hele menneske du rent faktisk er, og den personlighed du rent faktisk ejer. Jeg er et menneske, du er et menneske… Vi er alle mennesker! Lad nu vær´ med at gøre det så Fucking tabubelagt over for os der sidder i det system.

Jeg er først lige selv begyndt at forstå at der blevet kastet noget ned over hovedet på mig! Men det gør for pokker ikke til en anden person. JO!! Det gør det, hvid DU eller I ikke kan kigge udover de Diagnoser, så lover jeg dig, at jeg nok skal gøre mig mere syg, mere rebelsk end jeg nogensinde har været. Alligevel lære jer professionelle sjovt nok meget om jer selv, når i arbejder inde for psykiatrien! I ser pludselig anderledes på jeres omgivelser, i lære at begrænse jer, i bliver et helt nyt menneske! Det jo fantastisk, men hvad er grunden?! I bliver alligevel en smule inspireret af os lidt skæve personligheder? Vi må jo tydeligevis give en eller anden form for noget positivt til dig, som menneske.

Stof til eftertanke….

Jeg kigger måske sådan på det, fordi jeg ikke selv blev grebet, da jeg havde allermest brug for det! I stedet ser man sig surt på det og har svært ved at se det gode i det:-( Det trist……