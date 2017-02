Først og fremmest er jeg ny herinde. Hvor er det fantastisk at finde en hjemmeside som Outsideren, der giver en mulighed for at komme af med sine tanker og følelser. Det at få lov, at dele det med nogen som har det på samme måde som en selv, eller have delte meninger om hvordan tingene rent faktisk hænger sammen.

Så slipper jeg for at skrive dagbog, som jeg i stedet har brugt de sidste 11 år på.

Svært at være kæresten!

Det ikke så mange dage siden at jeg og min kæreste besluttede at han skulle flytte hjem i sin egen lejlighed. Vi har siden vi fandt sammen gået op og ned ad hinanden, hvilket nok mange nyeforelskede par gør. Ikke at vi har været træt af det, men for os begge har vi nok haft brug for at trække vejret, da vi begge er nogen store personligheder, som kan fylde meget i en lille stue.

Dette har givet mig mulighed for at reflektere over tilværelsen, for det eneste jeg har brugt mine dage på i ensomheden, er at være hjemme da jeg ikke har haft lyst eller overskud til at kunne gå ud for min dør. Det vel også sundt?!

Det gør mig så mere doven… og jeg glemmer at spise og kan ikke finde ud af at rydde op efter mig.. går om mig selv i den lille lejlighed det nu er.. Kigger ud af vinduet og ser på den samme bygning overfor som er uændret! Kigger på den grønne maling på vinduerne og tænker hvornår de mon skal males om?!

Jeg må tilbage hvor jeg kom fra!

Det er heller ikke altid sundt at tænke for meget.. Men det har jeg jo ikke lært af, det kun blevet mere med årene. Forhold…forhold…forhold….

Min udfordring i jeg og min kærestes forhold er at jeg er så fandens udforesigelig. Jeg kan være glad og 4 timer efter kan jeg være deprimeret, men kan ikke fortælle hvad der er galt, i stedet bliver jeg tavs. Sådan har det været for start, sådan har det altid været når jeg tænker tilbage. Det har ført til unødvendige diskutioner.

Jeg får ofte besked på, at det er mig der er skyld i vores diskutioner / skænderier. Samtidig tænker jeg at tingene ikke kan komme ud af det blå. Der er noget der tricker mig. Det kan være måden han siger tingene på. Det ikke kun det… det kan også være en uventet lyd, måden han sidder med sin computer på dagen lang, som jeg bliver dybt umotiverede af. Jeg føler han indtager hele stuen!

Alle de følelser…. De går desværre ud over ham. Jeg skal jo bare forstå at fokus ikke kun kan være på mig, hele opmærksomheden ikke kun kan være på mig, fordi jeg føler mig overset! Fordi jeg mangler ro og køre hiberstil for det meste.

Det skal siges at min kæreste hviler meget i sig selv og rolig af person, uden at jeg udstiller ham for meget;-)

Jeg har været vandt til konstant at være sammen med mennesker hver dag. Jeg har har hele tiden skulle overstimuleres, for at kunne fungere. Jeg kan ikke mere… Nu bliver jeg stresset af det og begynder at ryste inde i mig selv hvis jeg har for mange aftaler, hvis jeg er sammen med for mange mennesker omkring mig.

Jeg savner det! Jeg savner de mennesker! Jeg savner det sociale og være den pauseklovn, jeg nu kan være…..Alt kontrol er mistet. Samtidig prøver jeg at finde det positive frem ved at sige til mig selv at det er sundt at finde sig selv!

Det har så gjort at jeg har gjort min kæreste træt, udkørt, opgivende og magtesløs. For hvor end han gerne vil, så kan han ikke hjælpe mig! Hvor end jeg beder om hjælp til at få struktureret min hverdag og rækker hånden ud for første gang i mit liv, tager jeg ikke godt imod det! jeg hugger i stedet hånden af ham, fordi jeg føler at det bliver nedladende, føler mig umyndiggjort, føler mig som et lille barn der ikke kan tage vare på mig selv, trods at jeg er et selvstændigt menneske. Men der er jo også mange måder at hjælpe på?! Mange måder at sige tingene på?! Feks. åbne spørgsmål… som hvad tænker du om at vi gør sådan? Frem for, ´det sådan vi gør! Det kan også være det er mig der opfatter det sådan.

Det handler jo i bund og grund om kommunikation……..

Det frygteligt at have det sådan her. Jeg forguder den mand og elsker ham ufattelig højt. Jeg kunne aldrig finde på at gøre noget for at skade ham eller gør ham ked af det. Men alting er jo ikke min skyld!… Man kan give samtlige diagnoser skylden, det ganske let… På den måde slipper man selv for at skulle kigge ind af og finde fejl! Ingen mennesker er perfekte og TAK for det!!

Jeg går ind for forskellighed, det uperfekte og kan ikke tåle ordet NORMAL!

Et rodet indlæg med mange tanker og følelser:-)