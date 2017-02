Anoreksi er en meget mærkelig psykisk sygdom. På den ene side ønsker man ikke, at nogen skal tage den væk fra én – men på den anden side ønsker man mere end noget andet at blive helbredt og fri for sygdommen. Den trækker hele tiden i to forskellige retninger, og det kan til tider føles, som er man skizofren. Sygdommen er ens bedste ven og værste fjende. Sygdommen bliver skabt inde i ens hoved, og den begynder som en lavine, der ruller og bliver større og større. Til sidst fylder den alt. Alle tanker. Alle handlinger. Hele ens verden. Og man ved ikke selv, hvordan man kommer ud af ens eget selvskabte helvede. Jeg plejer at beskrive det som et spindelvæv. Man spinder trådene omkring sig selv, og selv om man kan se at ens bevægelsesfrihed bliver mindre og mindre og kan mærke, at trådene gør mere og mere ondt, fortsætter man. Man lærer sig selv, at det onde er godt – og det gode er ondt. Man bytter rundt på begreberne. Anoreksi er en evig kamp mod sin krop og sine følelser. Det er fornægtelse af barnet i sig selv og fornægtelse af livet, som det nu engang er.