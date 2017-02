Jeg var svært overvægtig som barn, jeg blev tvunget på alverdens kure fra jeg var 7 år gammel måske endda tidligere, men det hjalp ikke, jeg jo fortsat er svært overvægtig. Men man skal jo tænke på hvorfor nogen folk bliver svært overvægtige, så er det jo ikke fordi de synes det er skide sjovt.

Jeg har altid fået at vide (blevet mobbet med) at jeg var tykke, fede, grimme og klamme Tina som gjorde alt forkert og intet kunne finde ud af og det har jeg taget med mig videre i livet, det er 22 år siden jeg gik ud af folkeskolen hvor det var værst, og det var både lærerne og de andre elever på skolen der mobbede mig og nedgjorde mig på groveste vis.

I 2001 oplevede jeg at blive frosset ud af den klasse som jeg gik i på teknisk skole.

Jeg har igennem en årrække oplevet at blive nedgjort offentlig – blive råbt af/peget på/grinet af hvis jeg gik udenfor min lejlighed.

Jeg har oplevet mobning på de fleste skoler/uddannelsessteder jeg har været startet på igennem tiden

Jeg har altid været meget sårbar, og det er nok derfor jeg er blevet så påvirket af den nedgørelse som er sket….

Det med selvværd og selvtillid er nærmest ikke-eksisterende i min verden.

Ja jeg har tabt mig efter (den selvbetalt) fedmeoperation. Men det ændrer jo ikke på hvorfor jeg spiser (jeg er jo opereret i maven, ikke i hovedet), jeg har været psykisk syg i mange år, men været meget syg de seneste 18 år hvor jeg har været indlagt på psykiatriske og somatiske afdelinger utallige gange.

Jeg spiser jo fordi jeg har det skidt psykisk, det gjorde jeg også som barn/ung/voksen, jo mere jeg blev mobbet jo mere spiste jeg, så blev jeg større og større og så blev jeg mobbet mere, det var jo en negativ nedadgående spiral.

Jeg har altid kæmpet virkelig meget mod/med min psyke, men lige for tiden er det en ekstra hård kamp, og når jeg har det svært, så er det min spiseforstyrrelse går helt amok- enten spiser jeg alt der indeholder fedt og sukker jeg kan få fat i, ellers spiser og drikker jeg meget lidt. Lige nu er det mest det sidste, men når jeg så endeligt spiser noget er det som regel noget med højt fedt- og sukkerindhold