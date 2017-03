Det er selvfølgelig godt, at regeringen nu dropper det vanvittige bosteds-forslag. Det ville have ført til yderligere stigmatisering, eksklusion og flere voldelige hændelser og grundlovsstridig tvangsanvendelse.

Men jeg bliver forbløffet over, hvor tonedøv vikarierende sundhedsminister Karen Ellemann (V) har været i forhold til de anbefalinger, brugerorganisationer og faglige organisationer har peget på som mulige løsninger. Hun har ikke lyttet og ville haste det “nye” forslag igennem med en urimelig kort deadline

SIND mener, at man godt kunne have opnået enighed, hvis regeringen havde valgt en inddragende proces, og hvis organisationerne havde været bedre til at tale sammen undervejs.

Landsformand Knud Kristensen siger: “Nu håber jeg så inderligt, at vi i den videre proces kan få en inddragende proces, og en proces hvor vi organisationer fokuserer på det vi er enige om – og ikke det modsatte. Jeg håber især, at vores venner i FOA vil forlade den “vi alene vide” position, der har været en tendens til. Lad os da for pokker tage udgangspunkt i det vi er enige om, og så tage den derfra”.

Og her er vi måske ved en af sagens kerner. Mange små foreninger med hver sin dagsorden er ikke effektivt. Havde det drejet sig om en rent fysisk sygdom som kræft eller om behandling af ældre, havde regeringen været lydhør overfor magtfulde organisationer som Kræftens Bekæmpelse og Ældre Sagen. Også i den grad. Måske er det medvirkende til, at politikerne ikke tager psykiatrien alvorligt, at så mange fugle pipper med hvert deres næb – og nogen gange noget skingert – med nye versioner af den samme velkendte klagesang.

Karen Ellemann vil nu indkalde satspuljepartierne med henblik på at blive enige om en ny model, som kan komme i Folketinget efter sommerferien. Mødet ventes at blive afholdt om to uger.