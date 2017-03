Det er selvfølgelig fedt, at regeringen nu dropper det vanvittige bosteds-forslag. Det ville have ført til yderligere stigmatisering, eksklusion og flere voldelige hændelser og grundlovsstridig tvagsanvendelse.

Men jeg bliver forbløffet over, hvor tonedøv vikarierende sundhedsminister Karen Ellemann (V) har været i forhold til de anbefalinger, brugerorganisationer og faglige organisationer har peget på som mulige løsninger.

Hvordan kan det mon være? Og hvilke gode argumenter kan ministeren have for denne position? Kan det tænkes, at kræftpakke nummer et eller andet og skattelettelser skal prioriteres over ALT andet?

Lægeforeningen har foreslået, at man helt dropper planerne om bosteder og i stedet giver den regionale psykiatri et kæmpe løft. Sådan kommer det dog ikke til at gå, hvis det står til Karen Ellemann. Hun vil fortsat gerne finde en løsning, så man kan få skabt den type bosteder, som blandt andet regionerne, FOA og KL har efterlyst.

Hun vil nu indkalde satspuljepartierne med henblik på at blive enige om en ny model, som kan komme i Folketinget efter sommerferien. Mødet ventes at blive afholdt om to uger.