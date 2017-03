I over en måned var Kåre Michelsen indlagt med en svær depression. Han kæmpede indædt for at vende tilbage til hverdagen, da han blev udskrevet, blandt andet ved at deltage i stort set alle de aktiviteter, han blev tilbudt.

Af Kåre Michelsen

Jeg blev udskrevet på fars dag i 2015 efter at have været indlagt i over en måned på grund af en svær depression. Jeg var naturligvis glad, fordi jeg skulle hjem til min familie. Men jeg spekulerede også på, hvordan jeg skulle klare mig uden for hospitalet, for jeg var stadigvæk meget fysisk og psykisk svækket.

Det var en stor glæde at blive genforenet med familien, og jeg følte en ro i sindet, da jeg kom hjem i vante og rolige omgivelser. Jeg var dog nødsaget til at bede familien om at tage specielle hensyn til mig, da jeg stadig var meget sårbar. Jeg var eksempelvis meget lydfølsom og kunne ikke tåle at høre musik og høje stemmer, se fjernsyn eller læse aviser.

Inden jeg blev udskrevet fra hospitalet, blev jeg udstyret med en række værdifulde pjecer og brochurer. Jeg fik gode råd fra fysioterapeuten, socialrådgiveren, kontaktsygeplejersken og lægen med henblik på, hvilke behandlingstilbud jeg kunne få. Jeg tog også imod et gratis tilbud på Rigshospitalets Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), som er ambulant behandling af patienter, der har været indlagt med affektiv lidelse, primært depression.

Her blev jeg tilknyttet Rigshospitalets bedste psykiater, overlæge Henrik Dam, samt en faglig dygtig kontaktsygeplejeske, som via jævnlige samtaler under hele forløbet førte kontrol med min medicinering og tilstand. Det var jeg meget taknemmelig for, så jeg var sikker på, at alt var under kontrol. Jeg skulle jo vænne mig til at være alene hjemme i dagtimerne og klare mig uden for hospitalet, og det var en brat omvæltning, da min kone var på fuldtidsarbejde og børnene i skole og på gymnasium.

Indsigt i svær depression

Ambulatoriet tilbød mig også behandling i grupper. Dette tog jeg også imod, da jeg ønskede at vide så meget som overhovedet muligt omkring min sygdom. Her blev jeg sammen med otte andre personer undervist i tre uger i psykoedukation, som gav mig indsigt i depressionens symptomer, forløb og behandling. Jeg fik ligeledes tilegnet mig nødvendige værktøjer til bedre at kunne klare dagligdagen og forebygge tilbagefald.

Ligeledes tog jeg imod et tilbud om at komme i en kognitiv adfærdsterapeutisk gruppe, hvor jeg via undervisning i otte uger af en dygtig psykolog og sygeplejeske lærte om sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige udtryk og handlinger.

Jeg er sikker på, at de to gruppeforløb har haft stor indvirkning på min helbredelse, da jeg lærte meget omkring både min egen person og omkring min sygdoms symptomer, helbredelse og ikke mindst forebyggelse mod tilbagefald. Jeg kan kun på det varmeste anbefale indlagte patienter at tage imod disse gratis tilbud. Det har været guld værd for min Recovery-rejse.

Jeg fik muskelmassen igen

Under mit månedslange sygehusophold, havde jeg mistet meget muskelmasse, da jeg var sengeliggende en stor del af tiden, og jeg fandt ud af, at noget måtte der gøres ved det. Jeg tog kontakt til idrætsforeningen Kæmperne (IFK 98), som tilbyder alle former for motion og sport for psykisk sårbare. Jeg kontaktede foreningen i juni og fik lov at benytte fitnesscentret i hele juli. Jeg fik blandt andet lavet et godt program af en dygtig instruktør, og vi har nu fået et kammeratligt forhold.

Da jeg startede i Kæmperne var jeg igen blevet normaliseret i forhold til kommunikation med andre mennesker og blev derved igen normal udadvendt og havde ingen angstfornemmelser. Hos Kæmperne går jeg til badminton, som er min favorit sport, fitness, soft gymnastik, afspænding og danse-fitness. Alt sammen har hjulpet mig meget, idet jeg har fået bygget muskelmassen på igen. Jeg føler mig i fysisk og psykisk god form, og det bevirker samtidig, at jeg har det psykisk godt med mig selv og derved med mine medmennesker. Hos Kæmperne i Idrætshuset møder jeg mange søde og rare ligesindede mennesker både blandt brugerne og personalet, hvor jeg også hygger mig med socialt samvær i cafeen. At være medlem af Kæmperne er for mig blevet en livsstil.

Jeg har været åben overfor for alle typer af behandling. For mig er behandlingsformerne ikke et enten eller, men et både og.

Jeg har erkendt, at fordi jeg har været syg og stadig er sårbar, bliver jeg nødt til at indtage min daglige medicin i mindst to år, men jeg har samtidig prøvet at finde alternative behandlingsformer. Derfor tilmeldte jeg mig også et Nada akupunktur-kursus i Idrætshuset. Behandlingen virkede positivt på mig, fordi jeg blev dejlig rolig i sindet og afslappet i musklerne og kunne bagefter gå hjem og sove trygt indtil næste morgen.

Styr på økonomien

Desuden har jeg hos Settlementets Rådgivning på Vesterbro gratis fået udarbejdet et budget og har således fået styr på vores økonomi. Det har virkelig gjort mig rask i hovedet, fordi min hjerne altid var fyldt med tankemylder omkring vores økonomi. Men det er heldigvis fjernet nu, så jeg kan koncentrere mig om andre ting. Hos Settlements kan man få gratis anonym rådgivning inden for socialrådgivning, retshjælp, psykologisk rådgivning, misbrugsrådgivning og gældsrådgivning.

Jeg gik også hos Vendepunkter, hvor jeg lærte om relationer, netværk, positiv og negativ selvsnak, personlig medicin og at tage styring i eget liv.

Takket være hospitalspersonalets, familiens og medarbejderne hos Kæmperne store support samt ikke mindst min egen viljestærke indsats, har jeg fået livslysten og modet tilbage igen, og jeg føler mig i dag som en lykkelig person, der har livet i behold og som samtidig har fået ro og harmoni på hjemmefronten. Det gælder for mig om at få en struktureret hverdag, hvor jeg hver dag har et fast program og kommer ud blandt andre mennesker.

Til alle ligesindede, kan jeg varmt anbefale ovennævnte værktøjer og tilbud som gode helbredsformer. Hvis man selv yder en indsats og samtidig lytter til gode råd fra fagkundskaben på hospitalerne, kommer man langt. Jeg er principielt modstander af at indtage for megen medicin med de mange bivirkninger og skader på krop og sjæl, det kan medføre. Men jeg har også indset, at jeg har været nødsaget til at tage antidepressiv medicin.

Desuden har jeg fundet af, hvor meget sund kost og musik har indflydelse på mit velbefindende.

Min livsfilosofi er i dag: At leve i nuet, tage det roligt, en ting ad gangen, elske, acceptere og værdsætte mig selv, ligesom jeg gør med andre mennesker.