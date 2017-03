Da jeg startede med at bruge ord til at lege med for mange år siden, handlede det for mig om at få en ny måde at udtrykke mine mange følelser på. For jeg har altid haft et stort indre følelsesliv og deraf også mange tanker. Ordene blev til mine venner, for de kunne skabe en slags orden på det kaos jeg nogle gange følte indeni. Et digt kan være som et godt og dybt åndedrag, jeg tager og så bevæger jeg mig videre fremefter. Jeg kan ikke skrive om udvalgte emner på kommando. Kan ikke have en mening på kommando. Kan ikke skrive aktualitetsjournalistik. For jeg skriver med følelserne. Skriver om det som får sætninger til at komme færdige frem i mine tanker, som blev de live streamet. Poesi er det eneste som jeg stadig evner, når jeg ligger i en seng på hospitalet i sveddryppende angst. Poesi er mit væsen, for poesi er for mig billedskabende ærlig følelsesforløsning. Min påstand er, at det ikke kun skaber det hos mig, men også hos det menneske, som læser poesien. Fordi poesi kan man spejle sig i og opdage, at man ikke er helt alene med en følelse. Poesi er tidsløst og fundamentet for mit skrivende væsen. Derfor deler jeg i dag nogle digte skrevet gennem det sidste halve år og udfordrer her og nu journalistikken, som nok har sin berettigelse, men det har poesi også, for mennesker er ikke kun lavet af meninger men også følelser.

Hengemt

Hengemt angst

Hengemt sorg

Flyder rundt

I min kerne

Som stumper

Af knust glas

Der river mig

Til blods

Knust glas

River huller

I værnet mod fortid

Så den siver

Gennem sprækkerne

Som flashbacks

Om opslugende

Håbløshed

Går på knust glas

Gennem gangene

På afdeling tvang

Knust glas vandrer

Ind gennem

Min hud

Et menneskeligt

Kalejdoskop

Please

Jeg kan mærke det

I maven

At pusten forsvinder

At mine hænder glider

Ned ad rebet

Please

Lad der være

En knude på rebet

Lige om lidt

Mellemrum

Der er et mellemrum

Et særligt sted

Der kun kan findes

Hvis man kender

Til både galskab

Og normalitet

Et sted

Man kan klemme sig ind

Gemme sig ind

Holde vejret

Og håbe på

Man ikke bliver fundet

Af verden udenfor

Af dikotomien

Hvor det altid er

Alt eller intet

Og intet kan gøres halvt

Hvor nuancerne er visket væk

Mellemrummet

Er frihed

I tanke

I sjæl

Gemt i min hjernes

Regnbuefarvede krinkelkroge

EnogtyveEnogtyve

Det er som om

At jeg aldrig bliver rigtig fri

Af båndene til psykiatrien

En del af mig sidder stadig gemt

Bag gardinet på afdeling EnogtyveEnogtyve

Leger skjul

Med personalet

For at føle

En flig af kontrol

For at undslippe

I sindet

Selvom jeg er ude

Holdes jeg

Stille fast

Af tavse stemmer

Smertens væsen

Nagler en del af mig til stedet

Mørket kommer fra øst

Solen danser

På himlen

Lys og let

Byder mig til dans

I svimlende piruetter

Nejer og bukker farvel

Mørket kommer nu fra øst

Som en nyslået ridder

Stærk og hurtig

Lysets sidste stribe

Tager en smuk afsked

I et fald udover horisonten

Nu er der mørkt igen

Velkendt mørke

Så jeg famler ikke

Måske når jeg

At se lysets ridder

Ankomme igen i øst

Foto: Ulven Malene