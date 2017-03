Denne blog har Kristeligt Dagblad valgt at udgive som debatindlæg og kan læses her: www.kristeligt-dagblad.dk

Danskerne er verdens lykkeligste folk, efterfulgt af islændigene , schweizerne og nordmændene. I hvert fald hvis man skal tro på FN, som i 2016 offentliggjorde rapporten »World Happiness Report 2016 Update«. Siden den første rapport kom frem i 2012, har Danmark ligget blandt de lykkeligste folkefærd. Spørgsmålet er så, om vi ved, hvorfor Danmark er et af de lykkeligste lande i verden – og kan vi overhovedet måle lykke?

Det handler nok om, at vi er et af verdens rigeste lande, hvor vi føler os trygge: Vi har (endnu) et samfund uden korruption. Vi har politisk stabilitet og mange har gode sociale kontakter. Vi er gode til at hygge os.

Men hvordan hænger vores flotte førsteplads sammen med et stort salg af lykkepiller? Er det mon pillerne, der gør os så lykkelige? Næppe, for betegnelse lykkepiller er ude i hampen. De gør os ikke lykkelige, de lægger låg på angsten, som hver fjerde af os lider af. Gentager: HVER FJERDE LIDER AF ANGST. Ikke ligefrem beviset for, at vi som helhed lever i en lykkerus. Ventetiderne hos psykiaterne stiger dramatisk. Da jeg i sidste uge talte med min kommende psykiaters sekretær, fik jeg at vide, at der var syv måneders ventetid. Efter at min praktiserende læge havde sendt en henvisning, ringede jeg igen til sekretæren, som kunne fortælle, at der nu var der ni måneders ventetid.

Vi lever under konstant pres

“Vi har indrettet et samfund, som ikke egner sig til de mennesker, der skal leve i det, har psykologernes formand”, Eva Secher Mathiasen sagt til Ugerbrevet A4.

”Vi forlanger mere af folk, end de kan præstere. Det kan man blive syg af. Vi skal hele tiden være klogere, smukkere og bedre og hele tiden nå længere. Vi når aldrig til den tilstand af, at Det var sgu godt nok. Godt skuldret – jeg klarede den!’ Det er altid videre til næste mål og bedrifter,« siger Eva Secher Mathiasen.

Men det er ikke kun i arbejdet, at danskerne kommer til kort. De sociale medier flyder over af 12-taller, gennemførte maratonløb og andre bedrifter, som giver det store flertal en oplevelse af, at de ikke kan være med.

”Oplevelsen af ikke at slå til og af, at der altid er et nyt mål, du skal nå – altid noget nyt, du skal være bedre til – inficerer jo både dit arbejds- og privatliv. Du skal huske at bage de speltboller, løbe maraton og samtidig være en god partner, forælder og have et lykkeligt ægteskab. Kravene er uden ende. Det kan nogen leve op til og trives med, men langt fra alle. Vi dyrker gennemsnittet, som om de var eliten. Vi forlanger, de skal kunne mere, end de kan præstere, og det er der mange, der bliver psykisk belastet og syge af. I stedet skal vi lære at elske gennemsnittet. For vi kan ikke konstant præstere. Nogle gange skal man også bare glo ind i væggen og lave absolut ingenting”.

Men hvordan kan vi kæmpe imod samfundets vanvittige krav? Risikerer vi ikke at miste vores jobs og eksistensgrundlag? Jo, måske, men som samfund er nødt til at tænke anderledes i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsskader. Det er det samlede liv, der betyder noget for den enkelte lønmodtager.

Eva Secher Mathiasen:

”Når du ikke trives med det, du gør på arbejdet, fylder det også, når du kommer hjem, Det er de færreste, der slet ikke påvirkes af arbejdslivet i deres privatliv og omvendt. Arbejdet påvirker den måde, du er i dit parforhold og din evne til at være en god forælder. Og dit parforhold og forældreskab påvirker den måde, du er på arbejde. Vi er hele mennesker, og det er vi nødt til at anerkende, når vi arbejder med at udvikle indsatser for psykisk arbejdsmiljø. Opgaven burde være forholdsvis let at løse: Arbejdsgiverne kan kun være interesseret i, at medarbejderne har det godt, og lønmodtagerorganisationerne er interesserede i, at deres medlemmer har det godt. På grund af måden, vi har indrettet systemet på lige nu, bliver det en skyttegravkrig mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som i virkeligheden handler om, hvem der skal betale for skaderne af et dårligt arbejdsmiljø i stedet for en substantiel snak om, hvordan vi løser problemet”.

Betyder det så, at FN burde droppe deres lykkemålinger? De udspringer jo af et ønske om at have informationer og oplysninger om samfundsudviklingen, der ikke alene er baseret på økonomiske tal for eksempelvis BNP, inflation og vækst i samfundet. Og det er vel godt nok. Ja, men målingerne burde også fokusere på, hvor godt vi trives rent psykisk.

Lad os få menneskelig vækst i fokus

Spørgsmålet er så: Hvad gør vi for at ændre situationen? Hvor længe vil vi prøve at opfylde regeringens krav om at, vi skal yde mere og løbere hurtigere og længere i rottehjulet, mens politikerne bevilger sig selv en “fyrstelig” førtidspension? Er vi virkelig parate til at lade de uigennemtænkte og umenneskelige vækstkrav slå os ihjel? Angst æder som bekendt sjæle op. Jeg læste engang en spændende undersøgelse, som sygeplejesker på et hospice havde lavet. De havde spurgt de døende om, hvad de have fortrudt mest. Svaret var entydigt: At de prioriterede arbejdet så højt og ikke plejede familien og vennerne nok.

Mon ikke det er på høje tid med en lille revolution, hvor folk siger stop og går imod udviklingen? Det sker faktisk allerede i det små, når familier ”stikker af”, køber en gård på landet og prøver at være selvforsynende.

Men hvis det ikke bare er én selv, man vil redde, men arbejdsmarkedet, man vil gøre bedre, så er det ifølge psykologformanden en anden indsats, der skal til. Og den indsats vil kun lykkes i fællesskaber – fagforeninger eller andre typer af netværk. ”Hvis alle bliver deres egen lykkes smed, får vi ikke et samfund, der fungerer for flertallet, vurderer hun”.

Jeg ville ønske, at den nuværende regering lyttede til disse ord. Men det er nok naivt. For mig at se er der kun få partier, der har menneskelig trivsel og vækst i fokus. Og de bliver latterliggjort og kaldt uansvarlige af magteliten. Uansvarlige? Sludder og vrøvl. Det er netop disse få partier, der ved, hvad ansvarlighed også betyder. Og mon ikke, de bruger økonomer til at finde ud af, om deres humane politik kan bære rent økonomisk.

Ikke overraskende ligger følgende lande i bunden af statistikken: Burundi, Syrien, Togo og Afghanistan. Den komplette liste kan du se på sciencealert.

