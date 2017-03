Kender I følelsen af magtesløshed?

Jeg er ved at blive kvalt af netop denne følelse!

Jeg bor pt. på et pensionat da jeg er funktionel hjemløs, og kommunen er igang med, at finde et sted der egner sig bedre til mine behov. Institutionslivet er ikke ukendt for mig, hvilket de mange regler der hører med, heller ikke er. At man skal tilpasse sig, tage en aktiv del i de huslige pligter, vise hensyn og holde en sober tone, er jeg helt ok med. Det giver jo god mening.

Men når reglerne holder op med at være logiske, og den eneste forklaring man kan få er: “sådan er det bare” og “sådan er tingene nu engang her i huset” stiger jeg fuldstændig af! Jeg føler mig som et lille barn, der ikke har krav på en forklaring. Følelsen af, at være i ingenmandsland sniger sig ind på mig, og forplanter sig som en stor tomhed i min mave og mit sind. For hvis jeg ikke kan lide lugten i bageriet, kan jeg bare smutte. Men hvorhen? Jeg har ikke resoucer til at bo selv pt. har snart ingen lejlighed længere, familien er lille og kan ikke rumme mig på dårlige dage ( plus, når man er på kontanthjælp må man ikke opholde sig hvor som helst ) vennerne har selv nok om ørene og jeg vil ikke ligge dem til last.

Her vil nogen nok mene, at så må jeg bare sluge kamelen hvis jeg vil have tag over hovedet. Og ja, det er da også det indlysende valg…..og nu til det famøse MEN!! Jeg har et, mildest talt, anstrengt forhold til den indstilling.

Som kontanthjælpsmodtager, skal jeg dagligt sluge kameler, bare accepterer, at hvis jeg vil overleve, skal jeg finde mig i gentagne overgreb på min personlige frihed. Det samme gælder inde for psykiatrien, hvor jeg efter min sidste indlæggelse for et par uger siden, blev udskrevet med ordene: ” folk med din diagnose, tager ikke ansvar for eget liv”. I lokal psykiatrien får jeg og vide, at jeg skal arbejde på min selvtillid, selvom alle ved bordet godt ved, at mine tre diagnoser ikke udelukkende, er udløst af dårlig selvtillid. Og sidst, men absolut ikke mindst, skal jeg sluge den rå retorik som medierne, poltikere og andet godtfolk, så hensynsløst og uvidende, strøer om sig.

Jeg har været i systemet siden jeg var 16, men stiftede bekendtskab med det første gang, da jeg var 7 år. Min mor har været i selv samme system, det meste af mit liv. Og jeg kan efter en længere karrierer, stille og roligt konstaterer, at tonen ikke har ændret sig meget. De ansatte på de forskellige steder, er sikkert velmenene, jeg tror ikke man arbejder med psykisk sårbare mennesker fordi man synes det er let tjente penge. Men den lettere nedsættende tone og umyndiggørelse, får mine indvolde til at vende sig og blodet til at koge.

At være afhængig af et system jeg foragter, er lidt som at være ufrivillig deltager i et virkelig dårligt reality program. Og jeg taber endda!

Her til sidst, vil jeg lige sige, at ja, jeg er klar over hvor bitter jeg lyder. Jeg er også klar over, at min vrede nok ikke ændrer meget 🙂

Over and out.