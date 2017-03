Den unge grønlænder sad der altid. På bænken mellem fitnesscenteret og stationen. Han var ikke en af dem med Harboeøller, han læste bøger og aviser. Og han skrev flittigt i en notesbog.

Han virkede ensom. Måske psykisk syg. Han læste i hvert fald bøger om psykisk sygdom, havde jeg lagt mærke til. Hvad mon, det var, han skrev i notesblokken? Noget psykotisk vrøvl? Alle halsede forbi ham, kiggede på uret, og småløb hen til stationen. På hjemvejen var det ligesådan. Alle havde meget, der skulle nås i ulvetimen. Jeg havde længe haft lyst til at snakke med ham. En af mine venner havde fortalt, at grønlænderen lige var begyndt at studere antropologi. Så måske ville han alligevel være fornuftig at tale med. Og en dag tog jeg mod til mig. Jeg gik ind i fitnesscenteret og hentede en brochure om mindfulness. Der stod: ”Dette otte ugers forløb er til dig, der ønsker at tage ansvar for dig selv, din personlige udvikling, dit liv. Måske føler du at der mangler noget, måske føler du dig presset i din hverdag”. Det måtte lige være noget for ham, tænkte jeg.

Da jeg havde præsenteret mig, gav jeg ham brochuren og sagde: ”Du kan gå til det lige derinde i centeret”. Han fik en dyb panderynke, da han læste i brochuren.

”Du kan ikke ændre dit liv på otte uger. Det, der står i brochuren, er faktisk en beskrivelse af den oprindelige grønlandske levevis. Den levevis I ikke kunne forstå, da I koloniserede os. I var styrede af trangen til at ændre på tingene i stedet for at lade dem være som de er – og nyde dem. Inde i fitnesscenteret sidder folk med hovedtelefoner på, mens de træner. De taler ikke. Smiler ikke. De ser konstant på uret. Motion er et præstationsræs. I er nutidens urfolk. Slaver af tiden. I Grønland i gamle dag var tid noget, man havde. Ikke noget, der gik. Tid er liv, og hvis man hele tiden siger jeg har ikke tid – betyder det egentlig jeg har intet liv”.

Jeg blev forbavset over, hvor tænksom og velformuleret, den unge grønlænder var. Men jeg kunne ikke slippe tanken om, hvor ensom han virkede.

”Trænger du ikke til at komme til fest? Til at komme ud og more dig”? spurgte jeg. Han smilede og sagde:

”På grønlandsk siger vi ikke, at vi skal ud at more os. Vi siger, at vi skal ud at more de andre!”. Han rakte mig fittnessbrochuren og sagde: ”Du har nok mere brug for den. Jeg har studeret dig og de andre, der halser til og fra arbejde og aldrig har tid nok. I finder midlertidig lindring ved motion, alkohol og mindfulness. Men okay, midlertidig lindring er vel bedre end ingenting – når I nu ikke tør lave om på samfundet, der gør jer syge. Tag du folderen. Tak for snakken”.

Han sig til at grifle løs i notesblokken. Jeg sagde ”selv tak” og gav mig selv ekstra god tid, på hjemvejen.