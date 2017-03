For godt og vel 1 måned siden flyttede jeg på Svanebo

Jeg har nu boet på svanebo i ca. 1 måned, og det er det mest fantastiske sted jeg har boet og jeg har boet 3 andre steder, ingen af dem kan slå det her!. Her er så rummeligt, personalet er virkelig søde, de andre beboere er også rigtig søde, og nogenlunde på min alder.

Personalet har støttet mig meget når jeg har haft det skidt og altid været der. De har også motiveret mig til motion og sund kost, jeg har tabt 2,5kg indtil videre!! Deres måde at arbejde med det jeg bøvler med, er den helt rigtige måde, og de støtter mig i de dagligdags ting jeg har svært ved.

Vi tager også på mange ture ud af huset og mange spontane ture, det er vildt fedt, jeg vil sige at det er lidt på beboernes præmisser og det passer mig rigtig godt.

Behandling

Svanebo er også et behandlings sted og jeg har en fast samtale med dem om ugen. Jeg ser frem til at arbejde med mine indre demoner, det er noget jeg virkelig har brug for.

Mit værelse

Mit værelse er blevet fedt, jeg har fået købt nye møbler, og det trængte jeg godt nok til, men nu er min opsparing også brugt op, men det gør ikke noget, de møbler jeg har købt holder jo mange år.

Det her var lige et positivt indlæg fra mig 🙂