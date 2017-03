Jeg ser mig selv som en stærk person.. Jeg har skulle klare mig selv siden jeg var 14, så lærer man sku tingene på den hårde måde. Jeg lærte at livet er hårdt og at man ikke kan stole på andre end sig selv… Når man gentagende gange oplever hvordan fagpersoner omkring en er ligeglade, selvom de er der for at støtte og vejlede en, så mister man tillid til mennesker.. Læg oveni at man gennem sin barndom har oplevet svigt på svigt samt tillidsbrud, så ved man at man kun har sig selv. Så er det der hvor man begynder at holde folk på afstand, for at passe på sig selv.. Men så ender det med at man bliver rigtig ensom og ikke kan finde ud af række hånden ud til nogen.. Det havde været fint at være alene hvis man i det mindste havde sig selv at kunne støtte sig til.. Men så sker der det at du tvivler på dig selv, konstant og hele tiden.. Er det nu godt nok det man yder i givende situation, og det kan være alt fra hvordan man bager en skide kage til hvordan man samler et møbel.. For hvad nu hvis det er forkert.. ( måske en smule perfektionist) Tit og ofte giver man op på forhånd fordi man ingen tro på sig selv har.. Det er så irrenterende, for man går så meget glip af livet..

Bange for nye ting

Jeg er bange for at prøve nye ting for hvad nu hvis jeg fejler.. Jeg stiller rigtig høje krav til mig selv, u realistiske krav hvor jeg på forhånd er dømt til at fejle.. en ond cirkel jeg ikke kan komme ud af.. Jeg er god til at anerkende andre fordi jeg finder det utrolig vigtigt at vi anerkender og roser hinanden når det er berettiget, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at anerkende og rose mig selv.. Hvis noget så giver jeg konstruktivt kritik, som jeg kan lære af.. og Det kan gøre mig edder spændt rasende.. For hvorfor er jeg så hård ved mig selv ? jeg burde være min egen største fan og støtte..

Jeg føler mig ofte splittet. På den ene sidde er jeg utrolig ligeglad hvad mennesker omkring tænker om mig, hvordan jeg ser ud, hvis du ikke bryder dig om mig så smut. Samtidig pleaser jeg ofte dem tættest på mig, fordi jeg ikke vil miste dem.

At blive mor

Det er blevet bedre efter at jeg blev mor for så fik jeg lige pludselig dette lille menneske man har total har ansvar for. Det er op til mig at sørge for at min søn føler sig elsket og tryg, at han bliver et godt menneske.. Et kæmpe ansvar, men der tvivler jeg slet ikke, der følger jeg bare mavefornemmelsen og egne erfaringer fra barndom.. Jeg føler det er vigtigt at jeg er er en person min søn kan være stolt af, en han kan se op til. Så jeg tager mig sammen, går til psykolog, prøver at bearbejde noget af den tunge bagage jeg bærer rundt på.. Jeg læser videre, for nu er jeg ligepludselig mega motiveret til at blive det bedste jeg kan blive.. Det går da også godt.. tror jeg.. For i bagerst i hovedet hører man de kritiske stemmer, man har tankemylder, man sover af helvede til, man føler ikke man præsterer på arbejdet med alt det ansvar der følger med. Man har konstant dårlig samvittighed over for sin søn, for man føler hele tiden at man ikke gør det godt nok.. Og så kører det igen.. Man kan ikke slippe fra selv-kritikken og før eller siden går man ned med flaget.. Det starter med at man går ned med stress på arbejdet, man bliver sygemeldt men man føler sig jo ikke syg og alligevel er man træt hele tiden og sover nærmest konstant… Man kommer tilbage på arbejde på nedsat tid, føler sig klar efter 4 uger hjemme og tænker nu er man klar.. Det går også godt i starten, man bruger sine faglige viden, hjælper mennesker.. Men stille og roligt kommer selv-kritikken og fucker med dit hoved.. man føler aldrig man har tid nok til alle sine arbejdsopgaver, man er bagud fra start..

Nu sidder jeg så her og har det af H.. Kan ikke sove og er hele tiden ked af det, er kort for hovedet og snerrer af sønnen, han bliver ked af det og så kommer den dårlige samvittighed.. Min rigtige irreterrende onde cirkel…