Det kan være svært at forstå, men Gitte Jepsen, der har en bipolar lidelse og spasticitet i benene, betragter faktisk sin sygdom som sin ven.

– Jamen, jeg opfatter ikke mig selv som syg. Jeg siger, okay, jeg har en sygdom, og så er jeg ellers Gitte. Når jeg har gode perioder, så er jeg bare mig selv, og når der kommer et dyk ned eller svingninger op, så siger jeg, nå ja, nu er det kommet, men det er snart overstået. Jeg prøver at forlige mig med, at jeg nu en gang har en sygdom, og så prøver jeg at få det bedste ud af det. For mig gælder det om at erkende de tab, jeg har lidt, og så alligevel fungere nogenlunde i min hverdag. Sygdommen har sat mit liv i perspektiv, og jeg har lært at tage én dag ad gangen. Jeg har også fundet min tro, kommer tit i kirke og har sammen med præsten i Gentofte arrangeret andagter for psykisk syge – af kortere varighed end en almindelig gudstjeneste. De færreste af os kan holde til så lang tids koncentration.

Gitte har perioder med træthed, manglende initiativ, negative tanker, angst, nedsat hukommelse, spise- og søvnforstyrrelser – ligesom de fleste med en bipolar lidelse. Men det får ikke lov at stå i vejen for hendes positive livssyn. Heller ikke de maniske anfald, hvor hun bruger løs af penge på tøj, møbler, osv. – uden egentlig at nyde det, hun køber.

– Det giver et ”kick” at bruge penge, og når jeg er manisk, skal alt bare skiftes ud – tøj, møbler, mand og job, griner hun.

Gitte bor alene i en lejlighed i Gentofte med en stor altan, hvorfra der er udsigt til grønne arealer og en lille skov, hvor hun lufter hunden Balto – en Labrador med dejlige brune øjne – fire gange om dagen. Hunden betyder alt for Gitte, siger hun. Den gør hende glad og ”tvinger” hende ud på de daglige ture og er dermed med til at strukturere Gittes dag.

– Og han kan mærke, når jeg har overhørt mine faresignaler, så kommer han hen og prikker til mig med sin snude og poter. Han kan mærke, når jeg begynder at gå ind i mig selv. Han fornemmer, at der er noget galt, og så får jeg taget mig sammen til at tage en pille eller ringe til min kontaktperson.

Gitte er meget bevidst om at få struktur i hverdagen. Hun laver aldrig mere end to aftaler om dagen. Hun sørger for at bevare en normal døgnrytme og har et ugeforløb, der indebærer behandling for spasticitet i benene hos en fysioterapeut og et arbejde på et behandlingssted for psykisk syge – et job med tilskud fra kommunen. Hun arbejder der 6 timer om ugen, det er, hvad hun magter i øjeblikket. Men hvis hun får det bedre, kan hun spørge, om hun må gå lidt op i tid. Det er et fleksibelt arbejdssted. Ugen rundes af med et besøg hos distriktspsykiatrien.

Hun har mange, gode venner – raske og syge. Det er vigtigt for hende, at hun også omgås raske personer, så det hele ikke går op i sygdom.

Gitte er født og opvokset i Haderslev, hvor hun havde en god barndom og ungdom – med gode kammerater og to søstre. Hun fik sig en sød kæreste, og en dag hvor hun stod med ham i sine arme, blev han ramt af en hjerneblødning. Han overlevede, men blev stærkt handicappet. Gitte begyndte herefter at få angstanfald, og hendes mor og far prøvede at hjælpe på hver deres måde. Moderen tog hende til en healer, og faderen tog hende til lægen, hvor hun fik beroligende piller.

– Jeg tror, at min bipolare lidelse brød ud efter den forfærdelige oplevelse med min kæreste, siger Gitte, som imidlertid først fik diagnosen stillet i 2007 på Gentofte Sygehus.

Efter gymnasiet flyttede Gitte til Vangede, hvor hendes ene søster boede. Den anden boede på Østerbro.

Hun begyndte at studere til industrilaborant og blev ansat i Novo Nordisk, hvor hun arbejdede i seks år.

– Men jeg syntes, at det blev for farligt at stå med opløsningsmidler hver dag, selv om der var gode forhold med udsugning. Jeg begyndte at få kvalme og ubehag.

Gitte begyndte at studere film- og medievidenskab i to år på Åbent Universitet, hvorefter hun tog en uddannelse som ergoterapeut.

– Det passede meget godt i familiemønsteret med en sundhedsorienteret uddannelse. Min storesøster er fysioterapeut, og min lillesøster er diætist, siger Gitte.

Da hun var færdig med uddannelsen, begyndte hun at arbejde på et plejehjem i Brønshøj og senere på et træningscenter på Vesterbro. Derpå var hun visitator i Hvidovre og sluttede karrieren i et privat firma med hjælpemidler.

Men til sidst fik hun det så dårligt, at hun blev sygemeldt og kom på førtidspension.

Gitte har nogle strategier, hun bruger, når hun mærker, at hun er på vej op i en mani eller ned i en depression.

– Jeg maler, når en mani er på vej. Så får jeg samlet tankerne og fokuserer på det billede, jeg er i gang med. Så bliver jeg behageligt træt, og jeg kan bedre mærke, om jeg er på vej op igen – og måske skal gå ud og tage en beroligende pille eller ringe til min kontaktperson.

– Jeg bruger også musik, når jeg mærker faresignalerne. Jeg hører klassisk musik, når en mani er på vej og blues/rock, når jeg er stabil eller på vej ned i en depression. Jeg ser også gerne film. Jeg bruger dvd-film, for jeg kan ikke koncentrere mig om at se en hel film ad gangen. Så stopper jeg bare dvd´en og fortsætter, når jeg igen har kræfter til det. Det nyder jeg meget, og jeg kan bedst lide at se filmene sammen med nogen, så vi kan snakke om dem bagefter. Jeg lytter også meget til lydbånd, når jeg har ro på til det.

Gitte bruger noget, hun kalder ”huskekort”. Det er firkantede stykker papir, hvorpå hun har skrevet sætninger til sig selv. Der kan f.eks. stå ”Du har det ikke godt nu, men du får det bedre” eller ”Nu er du lidt stresset, husk at tage din medicin”. Disse sedler har hun altid på sig, og hun anbefaler metoden til andre med en bipolar lidelse.

Trods sine sygdomme har Gitte let ved at føle glæde – bare over at være til, og hun er glad for, at hun via sine sygdomme har mødt så mange mennesker, som hun kan tale i dybden med.

– Man har ingen parader oppe, når man er syg, forklarer hun.

Når det gælder fremtiden har Gitte en stor drøm om at komme ud at rejse – allerhelst til Kreta eller Rom.

– Jeg skal bare finde et hotel, der har hjælpeforanstaltninger – en rollator, en minicrosser og den slags, så jeg trods min spasticitet kan komme ud at se noget, siger Gitte.