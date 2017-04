”Æde, skide og sove” – det er, hvad tiden går med her på bostedet, siger Birgit Christiansen med et smil. Hun har boet på Center Nørrebro i 10 år og har både godt og skidt at sige. Hun er vældig glad for lederen, Stig Akselgaard, men synes, de ansatte bruger alt for megen tid på at rapportere. ”Og hvis de ikke har talt med mig i tre dage, hvad er der så at rapportere?”, spørger hun i denne video.