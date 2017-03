For halvanden måned siden var Nina med i DR’s program om mennesker med autisme, hvor hun imponerede med sine tegnetalenter. Nu er hun begyndt at tjene penge på sine tegninger.

Tekst: Maja Skov Vang

Foto: Rasmus Nielsen

Der er ikke mange, der kan det, som Nina Skov Jensen kan med en blyant i hånden. Hun imponerede ikke kun seerne i De skjulte talenter, men også de store stjerner, som Adele med sine naturtro portrætter. Og det, der engang var en hobby, er nu blevet et job.

– Jeg har fået rigtig mange efterspørgsler på mine tegninger efter programmet. Jeg har faktisk haft så travlt, at jeg har sagt nej til flere kunder, fortæller den 16-årige Nina til Outsideren her en måneds tid efter, programserien blev vist.

Nina har så stor succes med sine tegninger, at hun nu skal til Los Angeles og udstille.

– En kvinde, der har købt en del af mine tegninger, vil gerne udstille dem i Los Angeles. Så der regner jeg med, at jeg snart skal over. Og måske tager DR med og laver en opfølgning på programmet, siger Nina, der også bruger tiden på at gå på gymnasium.

Komme fordomme til livs

Nina, der fik diagnosen Aspergers syndrom og ADHD som barn, er mere end tilfreds med programmet, men hun var faktisk ved at sige nej til at være med.

­– I starten synes jeg, det lød spændende og sagde ret hurtigt ja til at være med. Men så kom jeg i tvivl undervejs. Og endte faktisk med at sige nej midt under en optagelse. Jeg skulle til at starte i gymnasiet, og så synes jeg, de første optagelser virkede meget kunstige.

Men efter hun talte med tilrettelæggerne, og de kom godt i gang med optagelserne, fik det hende til at ændre mening. Og så hjalp det også, at hun fik lov at se og godkende optagelserne, inden de blev vist i tv.

– Programmet er sindssygt godt lavet. Det giver et nuanceret billede af, hvad autisme er. Jeg ville gerne komme nogle fordomme omkring autisme til livs. Det, synes jeg, lykkes. Mange tror for eksempel ikke, at autister kan finde ud af at være sociale. Det passer ikke. Jeg er nok en af de mest sociale i min klasse, fortæller Nina, der i dag, går på handelsgymnasiet Niels Brocks internationale linje.

Positiv respons

Programmet er blevet godt modtaget, og Nina har udelukkende fået positiv respons.

­– Det er jeg faktisk overrasket over. Man er jo vant til, at der mange, der skriver negative ting på nettet, men det har jeg slet ikke oplevet. Jeg er blevet genkendt både i toget på vej hjem fra Aftenshowet og på min skole til et åbent hus-arrangement, og alle har sagt, at jeg var dygtig. Men det bedste er, at jeg har givet familier, der er berørt af autisme, håb. Jeg oplever, at forældre med børn der har autisme, har fundet ud af, at deres børn godt kan blive til noget og fungere socialt.

Skal tegne med kunstner

I slutningen af De Skjulte talenter, så man, at Nina mødtes med portræt-kunstneren Michael Melbye, der var meget imponeret over Ninas tegneevner.

– Jeg skal til at male med Michael Melbye. Han skal lære mig at male med olie. Det skulle være en god øvelse, når man skal forsøge sig med at male tredimensionelt.

Michael Melby og Adele er ikke de eneste kendisser, som Nina er kommet i kontakt med på grund af sine tegninger.

– Niall fra One Direction er nærmest blevet en af mine venner. Jeg mødte hans far til en velgørenhedskamp i Leicester engang, og vi faldt i snak. Han syntes, mine tegninger var gode. Jeg har overnattet hos familien nogle gange, fortæller hun.