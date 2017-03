Stig Akselgaard er leder af Center Nørrebro. I denne video fortæller han Outsiderens Maja Skov Vang, at han ville indrette bostedet helt anderledes. Der bor 120 i dag, og det er alt for mange. Der burde efter hans mening bygges klyngehuse med 20-25 beboere hvert sted. Desuden giver han regeringens fejlslagne lovforslag om specialtilbud til meget udadreagerende et par ord med på vejen.