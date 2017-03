Den 9. februar skrev næsten samtlige medier, at lykkepiller ikke virker. Det skete på baggrund af et studie, der er tyndt som et a4 ark. Studiets konklusion er famlende og upræcis. Det er en “på den ene side, på den anden side” konklusion, der ikke kan bruges til noget.

Der står:

“Lykkepiller kan statistisk have en betydelig effekt på depressive symptomer”. Kort efter tales der om ”en lille gavnlig effekt”. Forvirret? Jeg er. Så kommer sætningen, der førte til de store overskrifter om, at lykkepiller ikke virker: ”Det lader til at de skadelige bivirkninger vejer tungere end denne lille effekt”. Hmmm.

I øvrigt fremgår det af konklusionen, der var stor risiko for forudindtagethed, og at den kliniske betydning lader til at være tvivlsom”.

Jeg fatter ikke, at det er blevet publiceret.

Dette har fået mig til at skrive et kritisk debatindlæg i Journalisten:

http://journalisten.dk/debat-tynd-forskning-faar-voldsom-omtale-i-kritikloese-medier

(Highlight linket, højreklik og vælg “gå til…”)