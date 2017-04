Jeg tænker og tænker og tænker i øjeblikket. Jeg har fået en unik mulighed for at arbejde i udlandet, hvilket er noget jeg har overvejet mange gange i årernes løb. Først var det at tage et semester i et andet land på studiet og siden jeg blev færdiguddannet for tre år siden, er det også kommet op i ny og næ. Tidligere har det ikke været en realistisk mulighed, da jeg har haft det for skidt. Nu har jeg det ok, jeg er velmedicineret, men kæmper stadig dagligt. Jeg er stærkere nu end jeg har været i mange år, men er jeg stærk nok?

Der er utroligt mange overvejelser forbundet med at skulle flytte til et andet land. Det er en kæmpe omvæltning og jeg er bange for, at den er for stor. Jeg lever lidt efter tanken om, at hvis der er noget jeg egentlig gerne vil, men jeg kun holdes tilbage af ubegrundet frygt, så skal jeg gøre det alligevel. I dette tilfælde er det bare ikke ubegrundet. Det er ikke bare fordi jeg ikke tør på en “jeg er bange for at blive afvist”-måde, men det her er alvor.

Jeg ved godt, at jeg “bare” kan vende hjem. Det er imidlertidig ikke nok til at jeg ubekymret kan springe ud i det. Bliver jeg ensom? Kan jeg overskue alle ufordringerne og omvæltningen? Kommer jeg til at savne min familie, som jeg bruger rigtig meget når jeg får det skidt, for meget? Kan jeg fungere i jobbet uden den kendskab mine nuværende kollegaer og leder har til min situation? Knækker jeg?

På den anden side kunne det være så fedt – hvis det går godt. Det vil være en stor oplevelse og måske også gøre mig endnu stærkere. Det vil styrke mig rent fagligt og være en god ting at få på CV’et – hvis det går godt og jeg ikke vender hjem efter en måned. Det er som sagt noget jeg har tænkt på mange gange de sidste 5-10 år og jeg er også bange for at jeg fortryder at jeg ikke gør det nu hvor jeg har chancen.

Det sker ind i mellem, at depressionen står i vejen for ambitionerne og de ønsker og muligheder, der byder sig. Det er frustrende. Jeg er bange for, at den også står i vejen denne gang.