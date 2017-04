For lidt tid siden gik jeg igennem en rigtig hård periode. Jeg troede aldrig jeg skulle komme ovenpå igen.

Jeg sad på akut modtagelsen i Ballerup og ventede… Jeg havde fået det rigtig skidt og jeg kunne egentlig ikke forklare hvordan jeg havde det skidt, jeg kunne bare sige at jeg havde det skidt..

Jeg fik diagnosen Parnoid Skizofreni for omkring 2,5 år siden, fordi jeg på daværende tidspunkt havde en masse hallucinationer og mange andre symptomer. Jeg har lært at leve med det ”stempel” og jeg troede at det var min skizofreni der bankede på igen, men det var det ikke..

Jeg kommer ind til lægen på akut modtagelsen, og han spørger selvfølgelig ind til en masse forskellige ting, jeg svare så godt jeg nu kan.. Jeg forklare ham ”jamen jeg ved virkelig ikke hvorfor jeg har det sådan her. Jeg føler konstant min krop er i alarmberedskab” hvorefter han spørger ind til angst, da jeg altid har udvist mange symptomer på netop dette. Han spørger ind til mit tidligere misbrug, symptomerne under og efter misbruget… Vi sidder og snakker i meget lang tid, og jeg føler efterhånden jeg slapper mere og mere af, og kan derfor åbne mere op.

Vi sidder i et par minutters stilhed, hvorefter han siger ”Manja. Nu skal jeg ikke gå ind og gøre dig forvirret eller noget som helst. Men jeg kan ikke udelukke at du ikke har Parnoid Skizofreni. Du har angst. Det er det du føler lige nu, hele tiden. Din krop er i alarmberedskab, fordi du har angst.”

Jeg sad mere eller mindre som en idiot og smilede stort med tårer løbende ned af mine kinder. Han forklare derefter at da jeg fik min skizofreni diagnose, viste mange tegn på skizofreni – derfor satte de den diagnose på mig. Men som alt lyder, så har jeg haft en hash udløst psykose, som jeg har fået behandlet med medicin og er blevet ”rask” fra.

Det hele gav lidt mere mening ligepludselig.. Hvorfor har jeg ingen symptomer haft i snart 6 måneder? Hvorfor har jeg ingen symptomer nu, hvor jeg er max presset? Jamen det er jo fordi jeg har angst!

Jeg kontakter derefter min behandler på DPC og får en tid hos ham.

Vi vender hele situationen og bekræfter lægens konklusion fra akut modtagelsen.

Jeg er glad, forvirret og lettet.

Fordi jeg har fået sat en hel masse ord på hvorfor jeg har haft diverse problematikker siden barnsben. ANGST.

Jeg er i medicinsk behandling nu.. (igen) Men jeg så det som det eneste mulighed, for at kunne komme lidt videre og arbejde med mig selv. Jeg kan ikke arbejde med mig selv og min angst, imens jeg er en stor angst bombe.

Jeg er rigtig spændt på virkningen af medicinen, og der er lys forude nu.

2 skridt frem, og 1 tilbage..

Men det er nu også helt okay… 🙂