Kim Bach fortæller på den internationale bipolardag d. 30. marts om at blive ramt af sygdommen og komme tilbage igen til arbejdslivet. Hans chef gennem to år, Gert, er også på scenen. Gert er et godt eksempel på, hvordan en arbejdsgiver skaber optimale betingelser for, at psykisk syge kan blive inkluderet på arbejdspladsen.

Bipolardag dag var arrangeret af Depressionsforeningen, PsykInfo Region H og Dansk Selskab for Affektive Lidelser.