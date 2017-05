Det her emne og indlæg er noget nær det sværeste jeg har skrevet, fordi det for mig er forbundet med skam og nemt kan misforstås og mistolkes. Det er vigtigt for mig et understrege, at det ikke altid er på denne måde og at man med borderline også har dage, hvor man er helt normal – hvordan ”normal” så end defineres…

Min intention med mine skriv er, at skabe en større forståelse for os med Borderline. Vi er nemlig nogle komplicerede individer, som de færreste er magter til at bruge tid på at lære ordentligt at kende, fordi vi er så svære at forstå. Jeg forstår godt at folk trækker sig, for vi er til tider (ofte) voldsomme. Jeg vil dog forsøge kun at tale for mig selv i dette indlæg da vi, som alle andre mennesker, er forskellige og reagerer forskelligt på trods af at vi har samme diagnose, men jeg har ikke sagt for meget når jeg skriver at vi helt generelt har voldsomme, store og intense følelser…

For mig er følelsen af kærlighed lig med had. Sært? Det synes jeg også. Hvordan kan man elske nogen højere end livet selv, men i det sekund man føler sig svigtet, efterladt eller nedprioriteret føle et så voldsomt had, at man mærker et borende had til en og samme person

De fleste mennesker ved hvordan det er, at blive såret. Alle ved, hvordan det er at blive ked af det og størstedelen af os har fået vores hjerte knust på en eller anden måde. Det gør ondt på alle mennesker. Sorg kan ikke negligeres, så jeg mener dermed ikke at dit knuste hjerte er mindre knust end mit fordi du ikke er psykisk syg – jeg vil blot forklare, hvordan det er når man er særligt sårbar og har en så følelses-præget psykisk sygdom, som Borderline er. Jeg vil forsøge at forklare, hvor skamfuldt det er og hvorfor vi ofte vælger kærlighed og venskaber fra.

Et essentielt træk ved sygdommen er, at man har ustabile forhold. Læser man på nettet står der ”mange og ustabile forhold” og det kan jeg personligt skrive under på. Selvom jeg endnu ikke er så gammel, har alle mine bekendtskaber, forhold og venskaber været dramatiske, sårbare og ustabile. Og det er til trods for, at jeg bliver beskrevet som et varmt, empatisk, åbent og kærligt menneske. Alle sammen træk, som jeg helt sikkert besidder. Det er træk, som jeg også ville fremhæve selv, hvis jeg sad til en jobsamtale, for når sygdommen ikke har taget min personlighed til fange, er det sådan jeg er. Jeg finder mine kræfter i at yde omsorg for andre. Jeg fyldes med energi når jeg yder omsorg. Når jeg møder nye mennesker gætter de på, at jeg er sygeplejerske. Alt i alt udstråler jeg omsorg og varme. Jeg er loyal og beskytter mine kære. Er du inde i varmen hos mig, lover jeg dig at du har det trygt og godt.

I hvert så længe jeg føler mig tryg i vores relation…

Når sygdommen har formørket mine tanker, mit sind og mit hjerte får jeg tunnelsyn. Jeg ser spøgelser, jeg hører dig sige noget helt andet end det du siger, jeg oplever dine handlinger som rettet mod mig – at du er ondskabsfuld og vil såre mig. Jeg dissocierer (google er din ven). Min hjerne opfinder en anden virkelighed. Ofte en virkelighed, som kan hjælpe mig til at føle vrede og had fremfor sorg. Vrede er for mig lettere at håndtere. Vrede medfører ikke selvskade eller selvmord, som sorg og ustoppelige tårer gør. Vrede gør mig energisk og fuld at drivkraft, hvor sorg isolerer mig, gør mig fysisk syg og medfører selvskade og selvmordstanker.

Du svigter mig ikke nødvendigvis bare fordi jeg føler det sådan. Det kan være noget så småt som en forkert sætning eller et blik, der kan sætte det hele i gang. Det er pinligt, men der skal ikke så meget til før jeg tror at du ikke holder af mig, at du hellere vil lave noget andet end at være sammen med mig, at du tænker noget negativt om mig og ikke længere vil have mig i dit liv… Angsten for at blive afvist og forladt er så stor, at jeg for det meste vælger andre mennesker fra. Jeg kan ikke håndtere, at blive forladt, så jeg forlader.

Man kan ikke være vred for evigt så på et tidspunkt overtager sorgen, men mens jeg har været vred har jeg fået sagt (og måske gjort) nogle frygtelige ting. Under ”den vrede periode” har jeg ment det og følt det. Jeg har vitterligt ikke været uærlig. Jeg ved ikke, hvordan man lyver. Tværtimod er jeg for ærlig og deler nok lidt for åbenhjertigt og naivt ud af mine her-og-nu-følelser og følger mine impulser. Jeg ved ikke, hvordan man gør andet og det mærker jeg ofte konsekvensen af. Jeg går rundt med evigt dårligt samvittighed og skam er mit mellemnavn.

Der er ikke noget både- og i min verden – det er enten/eller, det er alt eller intet, det er had eller kærlighed. Det er sort eller det er hvidt.

Jeg kan sagtens efterrationalisere. Jeg kan godt sidde dagen efter jeg har sagt eller gjort noget og komme frem til at det var forkert, at jeg var for ærlig, for åben, for lukket eller bare forkert på den. Mest kommer jeg frem til at jeg var for meget i følelsernes vold. Jeg kan ikke tænke, at jeg bare er blevet sur, men stadig elsker. Nej, jeg er sur fordi personen hader mig nu og så hader jeg også ham/hende. Når jeg læser det sort på hvidt tænker jeg: ”Åh det er så barnligt!” Og det er rigtigt – det er det, men det netop dér min udvikling er gået i stå. Da jeg har oplevet et traume, er min udvikling af f.eks. følelsesregulering gået i stå og i stykker.

Jeg kunne ikke sige undskyld og det har gjort, at alt det jeg har gjort tidligere i mine vrede, impulsive og dissocierende perioder har haft negative konsekvenser. Det har gjort, at jeg har mistet venner og i dag har svært ved at involvere mig i nye bekendtskaber fordi jeg er bange for at såre (og selv blive såret) når jeg er så vred, at jeg ikke kan kontrollere hvad jeg gør og siger. De seneste par år har jeg forsøgt mig med ordet undskyld og utroligt nok, er vi mennesker et tilgivende væsen når bare man tør åbne os og vise vores fejl… det er mit held.

Jeg har stadig svært ved at være i relationer og det er fortsat svært for mig at sige undskyld i tide. Når jeg har meget energi forsøger jeg at være så meget på, som muligt, men da det kan ændre sig fra den ene dag til den anden, er det svært for andre at være venner og kæreste med mig.

Det er vigtigt for mig at understrege, at os der gør som jeg netop har beskrevet ikke er ondskabsfulde mennesker. Vi er ikke en flok psykopater. Ligesom alle andre, er der en grund til at vi er, som vi er.

Mange af os reagerer voldsomt på følelserne af efterladthed, svigt og mindreværd fordi vi har oplevet traumer tidligere i livet, der ikke er blevet håndteret og bearbejdet tilstrækkeligt. Vores sind har forsøgt at beskytte os ved at ændre i vores personlighed. Vi er blevet sådan her fordi vi har overlevet noget traumatisk.

Men – der er flere men’er og dette er et positivt et af slagsen: vi kan få det bedre. Vi kan faktisk blive helt symptomfrie. Det kræver flere års hårdt arbejde, men vi kan godt og vi er de mest passionerede menneske-typer du nogensinde vil møde, så vi skal også nok nå i mål.