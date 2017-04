For små 2 uger siden blev jeg udskrevet efter 5 uger på psykiatrisk afdeling. 5 uger som fik på ret kurs takket være fantastiske læger og nogle personale der var vedholdende, men også kærlige og omsorgsfulde og troede på mig, når jeg ikke selv gjorde. Mit bosted og min kommune var ind over og mit bosted svigtede aldrig.

Nu hvor jeg så er hjemme, ja så har jeg atter tvivlet, men endnu engang viser såvel ledelse som personale hvor rummelige de er. Jeg er dybt taknemmelig men er en klovn til at få sagt det højt.

Jeg har været radiostar. Jeg blev ringet op af en sygeplejerske i psykiatrien i Slagelse. Tilbage i oktober, hvor jeg havde en kort indlæggelse have de en såkaldt Cocoon stol på prøve. En stol der lidt er formet som en puppe, hvor man via Bluetooth på mobilen eller iPad kan sidde og høre musik. Jeg brugte den meget og var med til et møde med medarbejdere og producent, bl.a, i oktober. Det har gjort at de har 9 stole i Slagelse psykiatri fordelt på afdelingerne. Og i sidste uge ville DR P4 Sjælland lave et kort live indslag og der blev jeg spurgt om jeg ville være med. Og det ville jeg. Kunne jeg åbne øjnene for dette pragtfulde møbel, som har hjulpet mig når angsten og uroen var værst, hos andre ansvarlige i psykiatrien rundt om i landet, ville det være super. Og så er det rart at kunne bruges konstruktivt som tidligere patient dernede. Og ikke nok med radiointerview, også billede på P4 Sjællands hjemmeside og kortvarig berømmelse på DR s ttv.

Ellers har jeg det godt her i forårets opstart. Er fri for selvmordstanker hvilket er helt nyt. Men fedt. Jeg skal snart starte op i mit gamle værested igen og det glæder jeg mig afsindigt til. Så jo, lige nu kan livet bare komme an. Jeg har det lidt som om at jeg har vundet den store gevinst i mit livs bankospil.