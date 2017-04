I aftes åbnede jeg den lille flaske CBD cannabis olie for første gang. Som jeg nævnte i bloggen i går, hvor jeg blandt andet fortæller hvorfor jeg vil prøve det af, så er denne olie på styrke 10%. Og efter lægens, og psykiaters anbefaling, så starter jeg stille og roligt ud med en enkelt dråbe.

Klokken er 17:50 og jeg har lige spist aftensmad. Jeg opbevarer CBD’en i et skab i køkkenet, så den står i den rette temperatur og ikke i sollys. Det er en lille flaske på 10 ml, men der er nok til mindst 1 måned. Jeg har læst godt op på CBD’ens potentiale og også set adskillige videoer på Youtube, hvor effekten er meget tydelig. Jeg håber på det bedste, dog er intet sikkert da det, ligesom al anden medicin, ikke er sikkert at det lige vil virke på lige netop mig. Men man har da lov til at håbe.

Det er bedre at optage CBD’en sublingualt, altså under tungen, end det at sluge det direkte. Under tungen er der slimhinder, der optager olien bedre, og man mister en del af effekten ved bare at sluge det. Det skal ligge under tungen i et lille minuts tid har jeg fået at vide. Jeg skruer låget af og doserer 1 enkelt dråbe og må stille mig foran et spejl denne første gang, for at være helt sikker på at jeg får en enkelt dråbe, og at den ligger under tungen. Men tænker at jeg for fremtiden vil dosere på en teske og ligge det under tungen. Det er lettere.

Det smager ikke nær så væmmeligt som jeg havde forestillet mig. Jeg har hørt at flere får en ubehagelig kvalme af den bittre smag. Ja, den er bitter, men ikke noget ekstremt. Jeg vil beskrive smagen som meget kraftig smag af salat, bitter salat. Det er nok den bedste beskrivelse jeg kan komme med. Jeg venter et minuts tid med at sluge det. Smagen af den meget mørke, nærmest sorte, olie, sidder lang tid i munden.

Den næste times tid er jeg meget opmærksom på alle eventuelle forandringer i kroppen. En del mennesker kan blive lidt svimmel, andre får kvalme, men jeg mærker ikke noget ubehageligt. Faktisk mærker jeg ikke rigtig noget. Når man tager CBD sublingualt, så optages det langsommere end hvis man fx ryger det. Men hvor lang tid der vil gå ved jeg ikke helt præcist.

Tiden går og jeg mærker intet. Men jeg er også startet med en meget lav dosis. Jeg blev lidt træt tidligt på aftenen, men det kan også skyldes, at jeg havde en meget social dag dagen forinden. Det er svært at sige. Nu er min plan, at jeg i overmorgen, øger min dosis til 2 dråber.

I dag, dagen efter, har jeg ikke mærket nogen forskel på mit angstniveau. Min angst er kommet og gået som på en mellem god dag. Jeg har heller ikke sovet bedre end sædvanligt. Men jeg er også kun lige begyndt, og kan nok først sige mere når der er gået et par uger. En hurtig effekt har jeg ikke mærket.

I første omgang bruger jeg CBD som supplement til min medicin, men jeg håber, at jeg på sigt, kan trappe ned på pillerne, hvis jeg får en gavnlig effekt af CBD.

Hvis du overvejer at prøve CBD, hvis du fx ikke har gavn af piller, har store bivirkninger eller gerne vil gøre brug af de mange medicinske egenskaber som CBD indeholder, så vil jeg råde dig til at snakke med din psykiater, behandlere og praktiserende læge inden du starter. Og lav research på nettet. Der findes også store grupper på Facebook med behjælpelige mennesker. Sug til dig af information. Du kan også stille mig spørgsmål, så skal jeg nok svare efter bedste evne. Lige nu er det stadig helt nyt for mig.

Jeg vil holde jer opdateret gennem den næste stykke tid. Dette var blot dag 1.

Tak fordi du læste med. Ønsker dig en dejlig dag!