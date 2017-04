“I amerikanske film får parret altid udløsning samtidig – men sådan er virkeligheden jo sjældent”, siger professor Annamaria Giraldi, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.

I denne video fortæller hun om de problemer, psykisk syge kan have med seksualiteten – og hvad hun opfordrer dem til at gøre. Blandt andet at fjerne fokus fra udløsningen og nyde flirten, samværet, berøringerne, kyssene og intimiteten.

Videoen er optaget på Psykinfos arrangement “Seksualitet og psykisk sygdom” – det dobbelte tabu – den 5.4.2017. Interessen for at deltage var så stor, at arrangementet blev flyttet fra Psykionfos lokaler i Rosengården til en biografsal i Cinemateket. Omkring 150 personer var mødt op.