Niels Laurs på 39 år fortæller, at han havde en enorm trang til nærhed og ømhed efter sin indlæggelse for år tilbage på Psykiatrisk afdeling, Ballerup. Men han turde ikke forsøge at realisere denne trang. På grund af medicinens (Zyprexas) bivirkninger, rejsningsproblemer og præstationsangst. Når kvinder blev for nærgående, flygtede han – helt bogstaveligt!

Niels, der i dag er underviser på “Skolen for Recovery”, fortæller videre, hvordan han fik hjælp af en psykolog med speciale i sexologi og om, hvordan mindfulness var med til at få ham til at være mindre præstationsorienteret og mere tilstede i nuet.

Denne video optog jeg på Psykinfos arrangement “Seksualitet og psykisk sygdom” – Det dobbelte tabu. Det fandt sted onsdag den 5.4. og var et sandt tilløbsstykke med omkring 150 deltagere. Interessen var så stor, at arrangementet blev flyttet fra Psykinfo i Rosengården til en biografsal i Cinemateket.

Lederen af Psykinfo, Caroline Osander, interviewede Niels om hans problemer med seksualiteten. Professor Annamaria Giraldi kom med i samtalen og bidrog med den viden, hun har fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

Annamaria Giraldi havde også sit eget indlæg, som følger i en senere “udsendelse”. Heri taler hun bl.a. om psykiaternes ansvar for at bringe seksuelle problemer op i samtaler med patienter, om forskellige medicintypers virkning på sex-lyst (de gamle præparater er værst), om typiske problemer som manglende rejsning eller for tidlig sædafgang hos mænd, skedetørhed hos kvinder og manglende sexlyst hos både mænd og kvinder.

Jeg beklager den tekniske kvalitet. Lyset fra biografsalens projektor var skarpt. Jeg håber, dette er til at “leve med” 🙂