Jeg frygter terror. Hvis målet for terroristerne er at gøre folk bange, så har de nået mig. Næsten 100 %. Jeg blev meget skræmt i tiden efter angrebet i København for nogle år siden, og jeg gik selv i flyverskjul og så ikke mange nyheder og ytrede mig ikke med et eneste ord eller negative likes om det på internettet. Jeg turde ikke. Men nu det slut.

Jeg har haft meget irrelevant angst i mit liv. Den type angst jeg godt ved er latterlig, at der ikke er en eneste reel grund til at have den. Jeg har altid kunne sige til mig selv, at nu skulle jeg tage mig sammen, og lade være med at tude. Være hård ved mig selv, bede min far være hård ved mig. Psykiater, psykolog, terapifis hjalp ikke meget. Men lidt militærisk og BS Christiansen tilgang hjalp mig videre.

Da den ireelevante angst i mig var for stor, i min tid i København, så jeg ikke nyheder i månedsvis, for kunne slet ikke rumme både den irrelevante angst og ægte frygt. Da jeg tog beslutningen om at flytte væk fra København og på landet i stedet, var frygten for terror med i mange af mine forskellige overvejelser. Her på landet frygter jeg ikke selv at blive offer. Jeg er meget bekymret for mine venner i København, men der er jo nok større sandsynlighed for de selv bliver kørt ned, på en ganske almindelig måde, end af en terrorist. Det minder jeg mig selv om.

Pas på jer selv hver dag, mine kære venner, far og tilflyttet familie, og alle andre mennesker.

Bedring

Nu bor jeg trygt på landet, og den smule angst jeg har tilbage for de irrelevante ting, går det forrygende med at få styr på. Har udviklet mig virkeligt meget de sidste uger, og opdaget så mange positive ting om mig selv. Når jeg øver ting hver dag, holder jeg efterhånden op med at tænke over det. Jeg gør det bare. Ja jeg bruger ordet bare. Nu har jeg et mål nu om at trodse min frygt for terror, og det starter med at se nyhederne flere gange om ugen, og på sigt hver dag. Det opfatter jeg som normalt at gøre, lige holde sig opdateret, og jeg satser på at blive så normal igen som muligt. Følsom, genert, men helt normal.

Nu har jeg overskudet til at se nyheder, til trods for både terror i London i sidste uge og nu i Stockholm, ytre mig på sociale medier, og bla. med denne blog for første gang skrive, at jeg ikke vil være frygtsom mere for at ytre mig på internettet. Med alt respekt for Edward Snowden, min Gud.

Kreativ håndtering af frygten

Frygten for terror sidder som nogle rester i min krop, og den er nok kommet for at blive, men den skal håndteres. Min plan var for mange år siden at komme i militæret, hjælpe verden og håndtere min egen frygt ved at hjælpe andre. Sådan var der nok mange mennesker, der tænkte efter 11 september, og dem var jeg en af, selvom jeg kun var 12 år. Mit liv blev ikke til en karriere i militæret, men jeg håber stadigt at kunne hjælpe andre og mig selv med at håndtere frygten for terror. Det gør jeg så på min egen kreative måde, ved at skrive mine krimi noveller og mine egentlige bøger. Jeg er oven i købet så heldig nu, at jeg må udgive på helt lovlig vis.

Jeg håber også med denne blog og beslutning, jeg har taget for min egen skyld, kan inspirere andre sårbare til en smule mod til at leve, være i live og ikke krybe langs husmuren og helt ned i kulkælderen. Der er ikke sjovt at være, det ved jeg alt om.