Mit liv blev ikke som mine drømme.

Som jeg har skrevet før, er jeg flyttet til Nordjylland. Hvilket betyder ny psykiater, og nyt sted at blive indlagt.

Jeg er desværre indlagt lige nu, de er rigtig søde, men en del af personalet er omkring min alder (24-28) og det sætter en masse tanker i gang, for det liv de lever, med fast job, bil og de har styr på deres liv, alt hvad jeg har ønsket mig siden jeg var lille, men i mit liv er der ikke styr på en skid, jeg kæmper bare for at få et liv til at nogenlunde fungere, ingen uddannelse, jeg er i en alder af 24 førtidspensionist, jeg er afhængig af personale døgnet rundt på et bosted, og bruger meget tid på psykiatrisk afdeling. Det var ikke ligefrem det liv jeg havde ønsket mig, og jeg misunder dem helt vildt. Jeg vil også have så meget styr på mit liv. Jeg vil være fri for den dumme skizofreni, for den hæmmer mig.

Min drøm

Jeg får nok aldrig et liv som dem, men så må jeg få det næst bedste. Jeg har en drøm om at en dag jeg kan klare mig selv i eget hus, og gå og passe det, have en masse dyr, og have en masse at gå op i. Jeg får nok aldrig et almindelig job, men det har jeg næsten accepteret, jeg vil have min metalrøde Renault clio. En sød kæreste, der kan acceptere jeg ikke skal have børn, for jeg har valgt at blive steriliseret, jeg ville alligevel aldrig kunne tage vare på et barn, og slet ikke med min medicin, det er en beslutning jeg har taget både for min egen og et barns skyld, så hvis jeg får dyr, så bliver de mine børn.

Jeg må få mit liv til at fungere med mine begrænsninger og så bare få det bedste ud af det. Men det går mig lidt på, jeg er misundelig.