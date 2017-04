….er et spørgsmål jeg har fået mange gange og i mange forskellige variationer. Et spørgsmål som helt sikkert kun er velmenende, men som inderst inde rammer mig lige dér i hjertet, hvor det gør allermest ondt. For jo, hvor ville jeg ønske, at jeg snart var rask, og at jeg snart kunne gøre de ting, som alle andre unge kan, men realiteten er bare den, at det kan jeg ikke.

Endnu. Som min psykoterapeut ofte siger. For forhåbentligt kommer jeg til at kunne alt det, som alle andre kan eller bare halvdelen af, hvad jeg selv kunne engang, men der er ingen garantier, og ingen kan love noget – heller ikke engang mig selv.

Og jeg har været syg længe, og jeg er det stadig, selvom jeg synes, jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at være det. Jeg forsøger med al min magt at blive rask igen, men det er en langsommelig proces, og jeg forstår sådan set godt, hvorfor folk begynder at sætte spørgsmålstegn ved min fremgang. For nu MÅ det da snart være bedre. Nu MÅ jeg da snart være rask. Men det er jeg desværre bare stadigvæk ikke.

Jeg kan stadigvæk ikke være ude, når mørket har lagt sig. Jeg kan stadigvæk ikke ses mere end max tre timer, og det er mit absolutte maksimum. Jeg kan stadigvæk ikke have aftaler hver uge eller ses spontant. Det kræver mig stadigvæk timevis af forberedelse inden en social aftale, ligesom det også kræver mig timevis efterfølgende, hvor jeg igen skal forsøge falde til ro. Det er en lang proces, og jeg forstår egentligt godt, hvis flere falder fra under turen, selvom det er mit absolutte mareridt, at jeg står uden venner, når jeg endelig er blevet rask.

Hvis jeg bliver rask. For jeg har en sygdom, jeg kommer til at leve med resten af mine dage, og ikke nok med at jeg selv skal lære at acceptere det, så skal min omgangskreds også. Acceptere, om de vil være en del af det her cirkus, der virker til aldrig at slutte. Acceptere, at jeg ikke kan ses regelmæssigt eller i længere tid af gangen. Acceptere, at jeg ikke kan gå i byen med dem eller danse til den lyse morgen. Og den accept er det nok ikke alle, der kan finde frem. For det må også være svært at føle, at man har mistet en ven, fordi jeg har ændret mig så markant i løbet af de seneste år. Og jeg savner også mig selv flere gange dagligt. Savner det jeg kunne. Savner den jeg var.

Men jeg bliver aldrig, den jeg var igen. Jeg bliver aldrig den Clara, der fandtes, før jeg blev syg. Jeg bliver en ny Clara. Jeg udvikler mig hver eneste dag. Jeg lærer af mine erfaringer, af mine oplevelser, af min sygdom og selvom jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at jeg skal igennem alt det her, som aldrig synes at ende, så har jeg måtte acceptere, at sådan er det bare. At sådan ser min rejse ud, hvad end jeg kan lide den eller ej.

Men jeg ved, at jeg er heldig. At jeg har en enormt forstående, kærlig og omsorgsfuld vennekreds, der altid er der, selvom jeg ikke altid kan være der fysisk for dem. For det kan jeg ikke endnu, selvom jeg nok i nogles øjne måske burde være nået længere, end hvad jeg er.

Men jeg forsøger at være der for dem på andre måder. Ønske dem held og lykke før en eksamen, skrive til dem at jeg savner dem, kontakte dem for at høre om deres liv, som jeg desværre ikke er en lige så stor del af, som jeg ville ønske, jeg var. For nej, jeg er ikke snart rask. Jeg har skizofreni, og den sygdom vil følge mig, indtil jeg ikke længere er her. Jeg kæmper for at få det godt nok til at have et ordentligt liv, som jeg ikke selv er flov over. For det er jeg. Flov.

Flov over at være 22 år og leve et liv, der ikke er et liv værdigt. Flov over ikke at have en hverdag som alle andre. Over ikke at kunne ting som alle andre. Over at være mig. Så nej, jeg er ikke snart rask, men jeg forsøger at få det bedre så hurtigt, jeg kan. Forsøger at lære at leve med min sygdom, så den ikke længere er begrænsende. Om det lykkes, ved jeg ikke, men jeg satser, og sammen med mine venner, kæreste og familie tror jeg, det er muligt – håber, det er muligt. Også selvom det måske tager længere tid end først antaget.