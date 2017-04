Min kone Tine og jeg skulle til Rørvig i Påsken. Vi havde pakket bilen hele morgenen. Jeg glædede mig til at komme op til vores campingvogn, havet, skoven, rådyrene og den totale afslapning. Men da vi svingede ud af indkørslen, sagde Tine: “Lad os køre til tæppehandleren og Føtex på vejen”.

“Boiiing”, det var som at blive slået med en forhammer i panden. Flagermusene under kasketten flaksede vildt, og der kom røde flammer ud af mine ører. Er der noget, der kan gøre mig hysterisk, så er det afstikkere i forhold til en fastlagt plan. Jeg bliver et umuligt barn.

På vejen til tæppehandleren gik jeg med stive skridt, meget langsomt – to-tre meter efter Tine. Jeg bed hysteriet i mig. Anlagde mig tomme fiskeøjne og bøjede underlæben var nedad. Bare som en lille protest og en reminder til Tine om, at jeg altså ikke tåler den slags spontane afvigelser.

“Kommer du?”, spurgte hun så.

Det spørgsmål gjorde, at jeg næsten ikke kunne slæbe mig fremad. Jeg dinglede som en, der har drukket sig i hegnet, og pegede sløvt op på et af de der skilte, hvorpå der står “Sænk farten”. Jeg sagde ikke et ord. Det fik Tine til at grine. Hun kender mig og ved, at jeg skal sparkes til alt.

“Kom så, gammelfar”, sagde hun og tog mig under armen. “Det er sgu som at gå tur med en skildpadde. Der er ikke meget Universets Herre over dig lige nu”.

Hun trak mig op i fart, men jeg stirrede bare tomt og træt ud i luften. Jeg prøvede at lave nogle meditationsøvelser, mens vi gik. Jeg sagde til mig selv, at det er fjollet at lade sig slå ud af så lidt. Men derpå røg jeg straks ind i den velkendte negative tankegang. “Du ER jo blevet en skildpadde. En meget træt én af slagsen. Engang var du selv vild med spontane handlinger – men du er reduceret til et forudsigeligt og kedeligt væsen, der er programmeret til at bevæge sig fra A til B. Hvor længe kan hun holde ud at leve med en, der er så umulig at danse med? Apropos danse: Det kan du heller ikke!”

Disse tanker forværrede naturligvis hele situationen, og jeg prøvede at skifte dem ud med nogle positive. “Hvor galt der det her lige på en skala fra 0 til 10? Lev i nuet og tag denne afstikker som en bonus!”. Jeg frigjorde mig af Tines arm og lavede groundingøvelser – lod mig blive let og tanketom i hovedet og så tung i fødderne, at de kunne bore sig ned gennem fortovet og fortsætte ind til Jordens indre. Det hjalp. Jeg bemærkede næsten ikke, at de forbipasserende så undrende på mig.

Da besøgene hos tæppehandleren og Føtex var overstået, og jeg igen sad bag rattet, faldt flagermusene i hovedet til ro. Jeg drak en slurk kaffe og tændte for Leonard Cohen, og hans tyktarmsstemme beroligende mig som altid.

Turen til Rørvig gik fint. Jeg var nærmest overstadig og pjattede og fjollede med Tine. Noget, vi altid har været gode til sammen. De få praktiske ting, der var med at klargøre vognen og forteltet, hente en dunk vand, tænde for gassen og ovnen og brygge kaffe, gjorde mig godt. Alt var atter normalt.

Men for pokker hvor ville jeg dog ønske, at jeg igen kan komme til at nyde afstikkere og spontane afvigelser. Hvorfor er det blevet sådan med mig? Er det sygdommen? Pillerne? Noget fysisk eller psykisk? Har andre det på samme måde?

Efter en skøn lille ferie, kørte vi hjem igen. Denne gang var der også små afstikkere – til havnen, Dybesø, Nakke og Nykøbing. Men flagermusene var rimeligt rolige under kasketten, og skridtene knapt så stive. Måske er der noget om snakken, at øvelse gør mester. Okay, mester er måske så meget sagt. Men mindre skildpaddeagtig i hvert fald.

Faktisk foreslog jeg selv en af afstikkerne.