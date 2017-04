Jeg er ny, og jeg ved derfor ikke helt, hvordan jeg skal bære mig ad med at få begyndt. Her følger en kort introduktion til de tanker, jeg på forhånd har gjort mig.

Jeg forestiller mig for det første, at det gennemgående tema for mine blogindlæg bliver modstand.

Retten til at yde modstand.

Pligten til at yde modstand.

Modstand som mestringsstrategi.

Modstand som værn mod umyndiggørelse.

Jeg skriver med vilje ikke noget om mig selv. Egentlig vil jeg helst være helt fri for at skrive noget om ”hvem jeg er”. Jeg vil allerhelst bare forblive så anonym, som det lader sig gøre, men det går måske ikke? Eller hvad? Er det tilstrækkeligt at nævne, at jeg kan betegnes som psykiatribruger? Det må tiden vise.

Hvorom alting er, så vil jeg gerne forsøge mig som blogger, fordi jeg synes, jeg har en historie at fortælle om mit møde med psykiatrien, som andre, der befinder sig i en svær situation, måske kan have glæde af at læse. Som læser bliver du givetvis ikke mere rask af at læse min historie, ligesom du sandsynligvis heller ikke bliver mere syg af det, men jeg tror på, at mødet med andres fortællinger om deres erfaringer, hvor personlige og særegne de end måtte være, kan medvirke til at indgyde en lille smule håb, i hvad der ellers kan synes en håbløs situation… Og dog… For jeg gør mig på den anden side bestemt ingen naive illusioner om, at jeg med mine fortællinger på afgørende vis vil kunne påvirke de strukturelle forhold, der kendetegner det psykiatriske system, ligesom jeg heller ikke forestiller mig, at min historie vil kunne ændre andre menneskers oplevelse af disse strukturers effekter i betydelig grad.

Så hvad er så mit motiv?

I virkeligheden udspringer min trang til at skrive om mine oplevelser nok mest af et behov for at gøre modstand. For at protestere. For på en eller anden måde at forhindre dem (og med dem mener jeg systemet) i at tage sejren hjem uden kamp. De har ikke monopol på sandheden! Deres fortælling om virkeligheden er ikke den eneste! Og netop derfor er der brug for, at nogen italesætter alternative fortællinger, der åbner for nye muligheder.

Så her er den, min intention: Jeg ønsker ganske enkelt at bidrage med et nyt perspektiv, der forhåbentlig, med et engelsk ord, som ikke lader sig oversætte, kan virke ”empowering” på os, der i den grad trænger til ”empowerment”.

Bedste hilsner

K (ja, K som i Franz Kafkas roman Processen fordi det system, den beskriver, minder mig om psykiatrien!)