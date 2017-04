Jeg har ikke altid været bange. Nogle år inden jeg blev syg, var jeg nærmest frygtløs. Jeg turde alt og kastede mig gerne ud i nye udfordringer uden at skælve det mindste. Det har ændret sig markant siden min sygdom indtog sin plads i mit liv, i min krop, i mit sind.

I dag er jeg bange for min egen skygge. Bange for mørket, for det ukendte, for mennesker. Det kom stille og roligt af sig selv. Først turde jeg ikke handle ind, mens alle andre mennesker gjorde det. Så turde jeg slet ikke handle ind. Så begyndte jeg at undgå at ses med mine veninder. Så alkohol. Derefter at være ude efter mørkets frembrud. Så al social samvær. Til sidst undgik jeg alle former for liv. Alle muligheder for at have et liv.

Det hele kom langsomt snigende og omringede mig som en giftig tåge, der gjorde det umuligt at se, hvad der var rigtigt, og hvad der var fantasi. Jeg var omringet af frygt, angst og mismod, og jeg kunne ikke sortere i mine følelser eller mine vrangforestillinger. Jeg var sikker på, at alle snakkede om mig. At alle kunne se på mig, hvilken taber jeg var – hvilken fiasko jeg var, og jeg var sikker på, at de hviskede om mig. Hviskede om, at man ikke skulle ende som mig. At jeg var det værste sted, man kunne ende i livet, og at det var straffen. Straffen for hvad, ved jeg stadigvæk endnu ikke.

Jeg taler om det, som om det er datid, men det er ikke tilfældet. Jeg tror stadig disse ting. Jeg er stadig bange for min egen skygge, men jeg er blevet bedre. Jeg tør at handle ind i ny og næ. Jeg tør gå uden for min dør alene. Men jeg er stadig bange, og skyggerne omkring mig er stadig ikke forsvundet, men jeg er nået længere, end jeg har været i lang tid. Det er bare svært at anerkende den fremgang, når man stadig er ved at drukne i kaos. Når man stadig har brug for hjælp til at fungere – hjælp til at få sit liv til at fungere. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har brug for hjælp til at leve, men det bliver nok længere tid, end jeg ville ønske, og det bliver svært at acceptere, at tingene går så langsomt fremad. Men de går fremad – og heldigvis for det, selvom det kan være uendeligt svært at mærke denne fremgang i al det rod, der hersker omkring mig.