Jeg er født i December 1983. Men allerede da jeg så i min mors mave, var jeg uønsket. Jeg har fået fortalt af er familie medlem, at min mor var meget gal på mig, for jeg gjorde hende tyk. Min far, der brændende ønskede sig en datter, blev smidt ud af mit liv da jeg var omkring 6 måneder. Min mor ville ikke have at han så mig. Det var utrolig hårdt at vokse op hos en der havde hadet mig fra jeg må i hendes mave, som ikke ville mig og som nægtede min far og jeg at se hinanden. Der blev aldrig lagt skjul på at jeg var uønsket. Jeg startede allerede i 1 klasse at høre stemmer og se folk der ikke var der. Der blev ikke lyttet når jeg sagde det til min mor, hun virkede ligeglad. Da jeg blev kørt ned, første dag i 2 klasse, viste hun ret kraftigt at jeg ikke betød noget. En klassekammerat og hendes søster løb hjem til min mor for at sige jeg var blevet kørt ned. Hun grinte bare, sagde “ja ja” og lukkede døren. 2 andre var også taget hjem til hende, men de fik samme svar. Først da overlægen på Kolding Sygehus ringede og sagde de skulle bruge mit sygesikringskort tog hun sig sammen. Jeg lå med et stort hul i panden og var meget bange. Hun kiggede bare på mig og sagde “hvorfor skal du altid skabe dig sådan”. Jeg havde på det tidspunkt 2 yngre søstre. De var mors øjesten, de var ønsket og elsket. I 3 klasse begynder jeg at stjæle i butikker og jeg lyver. Negativ opmærksomhed er trods alt bedre end ingen. Min mor havde på det tidspunkt allerede klaget til kommunen om at hun ikke gad mig. Jeg kom derfor på friskole i Juelsminde. De eneste to gange min mor var med, var den dag jeg startede og den dag jeg stoppede. Når jeg hver anden Søndag skulle fra Kolding til Juelsminde, måtte jeg pænt selv tage bussen. Jeg kan huske hvor bange jeg tit var, jeg følte mig ikke tryg ved det. Jeg var jo kun er barn på 9-10 år. Jeg gik på skolen i godt 3 år, så ville kommunen ikke hjælpe med betalingen mere. Jeg kom igen hjem til min mor, der bestemt ikke var tilfreds. Efter jeg kom hjem røg jeg frem og tilbage mellem 2 skoler. Jeg var begyndt at tage på, så det blev jeg mobbet meget med. Lige så stille begyndte jeg at lukke af. Ingen måtte komme for tæt på. I 8 klasse kom jeg på julemærkehjem i 3 måneder. Et vidunderligt sted, mit fristed. Jeg elskede at være der. Langt væk fra min mor og dem der mobbede mig. Desværre gik de 3 måneder meget hurtigt, og pludselig var jeg hjemme igen. Jeg var på nuværende tidspunkt godt klar over at min mor ikke elskede mig, så jeg lavede rigtig meget ballade. I Juni 1999 blev så sendt på institution, for nu blev det for meget for min mor. Nu gad hun ikke mere. Jeg boede der i godt 2 1/2 år. I den tid udviklede jeg et misbrug af blandt andet hash og fantasy. Blev på et tidspunkt sendt hjem til min mor i to uger, fordi jeg og en anden beboer blev opdaget i at have røget hash. Husker ikke meget fra de to uger da jeg var enten skæv eller fuld konstant. Omkring Januar 2002, fortæller jeg første gang en psykolog at jeg ser og hører ting der ikke er der samt jeg følte at der var et kamera i alle mine billeder og plakater så der var en der holdte øje med mig. Da jeg skal hjem derfra siger psykologen til mig “pas nu på du ikke bliver overvåget”. Snakkede aldrig med psykologen igen. Der gik mange år før jeg turde åbne mig igen.